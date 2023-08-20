https://crimea.ria.ru/20230820/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130787731.html
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T00:01
2023-08-20T00:01
2023-08-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +24, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+35, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +24, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море +26.