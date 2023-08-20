https://crimea.ria.ru/20230820/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130787731.html

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T00:01

2023-08-20T00:01

2023-08-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +24, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море +26.

https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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