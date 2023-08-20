Рейтинг@Mail.ru
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230820/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130787731.html
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T00:01
2023-08-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/30/1106653044_0:301:2975:1974_1920x0_80_0_0_065717e645d1c287f2925edf0c78d027.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +24, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/30/1106653044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_020a2849ed636b74b2f838aeb135f5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье жаркая погода

00:01 20.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+35, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +24, в Ялте, Керченском проливе и в Азовском море +26.
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 18:45
Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
20:53Главные события и заявления дня: 19 августа
20:38В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
20:11Каким будет сентябрь в Крыму
19:38Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
19:05Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
18:45На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
18:18Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели
17:48Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
17:13"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
16:47ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации
16:18Microsoft уходит из России - возможные последствия
15:55Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
15:27Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
15:01ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
14:37Умер Игорь Ясулович
14:19В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
13:52ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
Лента новостейМолния