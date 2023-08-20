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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T10:22
2023-08-20T10:22
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в воскресенье пресс-служба Росморречфлота.По данным ведомства, за прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля перевезено 84 270 пассажиров, 19 084 автомобиля и 2 167 пассажирских автобусов, с 8 октября 2022 года - 282 890 пассажиров и 178 542 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 340 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро воскресеньяЗнойные выходные: прогноз погоды в КрымуАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань, новости, новости крыма
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Росморречфлот: Керченская паромная переправа работает штатно

10:22 20.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в воскресенье пресс-служба Росморречфлота.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 20 августа ветер северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +31…33, температура воды в море +25…27 градусов", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля перевезено 84 270 пассажиров, 19 084 автомобиля и 2 167 пассажирских автобусов, с 8 октября 2022 года - 282 890 пассажиров и 178 542 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 340 рейсов.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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