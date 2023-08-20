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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T10:22

2023-08-20T10:22

2023-08-20T10:22

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает в воскресенье пресс-служба Росморречфлота.По данным ведомства, за прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля перевезено 84 270 пассажиров, 19 084 автомобиля и 2 167 пассажирских автобусов, с 8 октября 2022 года - 282 890 пассажиров и 178 542 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 5 340 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро воскресеньяЗнойные выходные: прогноз погоды в КрымуАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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