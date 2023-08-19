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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T00:01
2023-08-19T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +23, в Ялте, Алуште, Феодосии и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая и жаркая погода

00:01 19.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+34, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +32...+34.
Море у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +23, в Ялте, Алуште, Феодосии и в Азовском море +26.
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 18:45
Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:02Главные события и заявления дня: 18 августа
21:56Главные новости Крыма: 18 августа
21:12Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
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