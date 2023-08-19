https://crimea.ria.ru/20230819/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130787273.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T00:01

2023-08-19T00:01

2023-08-19T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110509/48/1105094810_0:178:3183:1968_1920x0_80_0_0_539779c621f72d90a3c8bb42b471b9af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +23, в Ялте, Алуште, Феодосии и в Азовском море +26.

https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр