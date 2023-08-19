https://crimea.ria.ru/20230819/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130787273.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T00:01
2023-08-19T00:01
2023-08-19T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110509/48/1105094810_0:178:3183:1968_1920x0_80_0_0_539779c621f72d90a3c8bb42b471b9af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +32...+34.Море у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +23, в Ялте, Алуште, Феодосии и в Азовском море +26.
https://crimea.ria.ru/20230818/znoynye-vykhodnye-prognoz-pogody-v-krymu-1130806280.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110509/48/1105094810_451:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_cd7e38b2b3894a060f96e3b66f5b34a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию тропических воздушных масс и области повышенного атмосферного давления в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +31…+34, в горах +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34 градуса.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +32...+34.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +32...+34.
Море у берегов Евпатории, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +25, в Черноморском температура морской воды +23, в Ялте, Алуште, Феодосии и в Азовском море +26.