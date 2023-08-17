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Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы
Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Джанкойского, Красногвардейского и Ленинского районов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T07:29
2023-08-17T07:29
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Джанкойского, Красногвардейского и Ленинского районов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале. В селе Вольное плановая утилизация пройдет с 15.00 до 17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селах Ячменное и Бондаренково - с 10.00 до 14.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали также в пяти населенных пунктах полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230816/v-feodosii-budut-strelyat-1130762171.html
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, старый крым, ленинский район, джанкойский район, олег крючков, общество
Утилизация боеприпасов в Крыму – где будут слышны взрывы

В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

07:29 17.08.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в Джанкое
Взрывы в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Джанкойского, Красногвардейского и Ленинского районов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
В селе Вольное плановая утилизация пройдет с 15.00 до 17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селах Ячменное и Бондаренково - с 10.00 до 14.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали также в пяти населенных пунктах полуострова.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Вчера, 09:34
В Феодосии будут стрелять
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСтарый КрымЛенинский районДжанкойский районОлег КрючковОбщество
 
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