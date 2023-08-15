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Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T20:06
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html
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ситуация на дорогах крыма, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

20:06 15.08.2023 (обновлено: 20:13 15.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - приводятся данные на 20.00 вторника.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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