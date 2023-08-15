https://crimea.ria.ru/20230815/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-vtornika-1130747192.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T20:06
2023-08-15T20:06
2023-08-15T20:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация на дорогах крыма, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
20:06 15.08.2023 (обновлено: 20:13 15.08.2023)