https://crimea.ria.ru/20230815/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-vtornika-1130747192.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T20:06

2023-08-15T20:06

2023-08-15T20:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

тамань

транспорт

логистика

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Очередей на подъезде к Крымскому мосту нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, краснодарский край