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12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости Крым, 15.08.2023
12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
По последним данным 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает республиканский минздрав. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T00:22
2023-08-15T00:22
2023-08-15T00:40
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. По последним данным 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает республиканский минздрав.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков.Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева сейчас на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Они не нуждаются в реанимационном пособии и каких-либо оперативных вмешательствах. При этом есть более тяжелые больные с черепно-мозговыми травмами, ожогами и переломами. Всем пациентам оказана необходимая помощь.Сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40. Прибывшие на место пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.В МВД региона сообщили, что на автосервисе в взорвались две цистерны из восьми. И предупредили о высоком риске повторных возгораний.Первоначально республиканский минздрав сообщал о пяти погибших, в том числе одном ребенке, 15 пострадавших. Для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкалу вылетел первый замминистра здравоохранения России.
https://crimea.ria.ru/20230814/chto-proiskhodit-v-makhachkale-obstoyatelstva-pozhara-postradavshie-i-zhertvy-1130734691.html
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РИА Новости Крым
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, происшествия, пожар, дагестан, новости
12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Минздрав РД: 12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
00:22 15.08.2023 (обновлено: 00:40 15.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. По последним данным 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает республиканский минздрав.
"По предварительным данным на этот час: 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале", - сообщает Telegram-канал ведомства.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков.
Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева сейчас на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.
Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Они не нуждаются в реанимационном пособии и каких-либо оперативных вмешательствах. При этом есть более тяжелые больные с черепно-мозговыми травмами, ожогами и переломами. Всем пациентам оказана необходимая помощь.
Сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40. Прибывшие на место пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В МВД региона сообщили, что на автосервисе в взорвались две цистерны из восьми. И предупредили о высоком риске повторных возгораний.
Первоначально республиканский минздрав сообщал о пяти погибших, в том числе одном ребенке, 15 пострадавших.
Для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкалу вылетел первый замминистра здравоохранения России.