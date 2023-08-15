https://crimea.ria.ru/20230815/12-chelovek-pogibli-esche-50-postradali-pri-vzryve-na-azs-v-makhachkale-1130735291.html

12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости Крым, 15.08.2023

12 человек погибли, еще 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

По последним данным 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает республиканский минздрав. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T00:22

2023-08-15T00:22

2023-08-15T00:40

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

происшествия

пожар

дагестан

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069210_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3cf41868bd413c93157416a106e2dd64.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. По последним данным 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает республиканский минздрав.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков.Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева сейчас на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Они не нуждаются в реанимационном пособии и каких-либо оперативных вмешательствах. При этом есть более тяжелые больные с черепно-мозговыми травмами, ожогами и переломами. Всем пациентам оказана необходимая помощь.Сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40. Прибывшие на место пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.В МВД региона сообщили, что на автосервисе в взорвались две цистерны из восьми. И предупредили о высоком риске повторных возгораний.Первоначально республиканский минздрав сообщал о пяти погибших, в том числе одном ребенке, 15 пострадавших. Для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкалу вылетел первый замминистра здравоохранения России.

https://crimea.ria.ru/20230814/chto-proiskhodit-v-makhachkale-obstoyatelstva-pozhara-postradavshie-i-zhertvy-1130734691.html

махачкала

дагестан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, происшествия, пожар, дагестан, новости