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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T10:43

2023-08-13T10:43

2023-08-13T10:43

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керченский пролив

морской транспорт

новости крыма

керчь

кавказ

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. "Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 13 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезли 262 341 пассажира и 174 380 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 5 227 рейсов", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро воскресеньяВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныЗахарова прокомментировала новые атаки Киева на Крымский мост

керченский пролив

керчь

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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, новости крыма, керчь, кавказ, логистика