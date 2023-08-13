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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T10:43
2023-08-13T10:43
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
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кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов. "Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 13 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезли 262 341 пассажира и 174 380 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 5 227 рейсов", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро воскресеньяВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныЗахарова прокомментировала новые атаки Киева на Крымский мост
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, новости крыма, керчь, кавказ, логистика
Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает штатно

10:43 13.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
По прогнозу Росгидромета, 13 августа ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +29...+31 градус, температура воды в море +26...27.
За прошедшие сутки паромы выполнили 18 рейсов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 13 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезли 262 341 пассажира и 174 380 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 5 227 рейсов", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
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