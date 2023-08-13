https://crimea.ria.ru/20230813/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-avtotransporta-1130707835.html

Крымский мост открыт для движения автотранспорта

Крымский мост открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Крымский мост открыт для движения автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T16:57

2023-08-13T16:57

2023-08-13T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным оперативного Telegram-канала, на 17.00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 275 транспортных средств, время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа.Мостовой переход периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Сейчас транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности досматирвают все автомобили. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20230813/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-voskresene-pogoda-i-trafik-1130702473.html

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крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма, логистика, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, новости крыма