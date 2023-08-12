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Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Погода в Крыму в субботу
В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму установится сухая погода, местами возможны локальные грозовые дожди. В западных,... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T00:01
2023-08-12T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму установится сухая погода, местами возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность.Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.Море у берегов Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +25, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 12.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГорное озеро урочища Папия в селе Зеленогорье в Крыму
Горное озеро урочища Папия в селе Зеленогорье в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму установится сухая погода, местами возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +14…+19, на побережье до +23, днем +27…+29, в горах +21…+26", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Севастополе переменная облачность.Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.
Море у берегов Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +25, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
22:48Главные новости Крыма: 11 августа
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22:15Главные события и заявления дня: 11 августа
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