https://crimea.ria.ru/20230812/pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130664902.html

Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Погода в Крыму в субботу

В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму установится сухая погода, местами возможны локальные грозовые дожди. В западных,... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T00:01

2023-08-12T00:01

2023-08-12T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму установится сухая погода, местами возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность.Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.Море у берегов Севастополя, Черноморского прогрелось до +24, в Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +25, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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