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ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области
Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T10:48
2023-08-11T14:00
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
новости
новая каховка
каховка
голая пристань
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За минувшие сутки выпущено почти 130 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В течение дня со стороны ВСУ по региону было выпущено 92 снаряда из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Песчановка – 24 снаряда. Пролетарку обстреливали 19 раз, Новую Каховку – 16. В Голой Пристани и Алешках насчитали по 12 прилетов, в Казачьих Лагерях – девять.Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 101 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВОГруппировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
херсонская область
новые регионы россии
новая каховка
каховка
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, новости, новая каховка, каховка, голая пристань, алешки
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области

ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 128 снарядов из ствольной артиллерии за сутки

10:48 11.08.2023 (обновлено: 14:00 11.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За минувшие сутки выпущено почти 130 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.
В течение дня со стороны ВСУ по региону было выпущено 92 снаряда из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Песчановка – 24 снаряда. Пролетарку обстреливали 19 раз, Новую Каховку – 16. В Голой Пристани и Алешках насчитали по 12 прилетов, в Казачьих Лагерях – девять.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Алешек и Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии ", – говорится в сообщении.
Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.
Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 101 снаряд из ствольной артиллерии.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОНовостиНовая КаховкаКаховкаГолая ПристаньАлешки
 
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