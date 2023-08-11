https://crimea.ria.ru/20230811/vsu-vypustili-okolo-130-snaryadov-po-8-mirnym-gorodam-khersonskoy-oblasti-1130668272.html
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области
Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T10:48
2023-08-11T10:48
2023-08-11T14:00
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
новости
новая каховка
каховка
голая пристань
алешки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947540_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_24bf1e2b1a5bdae060328fd537b45866.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За минувшие сутки выпущено почти 130 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В течение дня со стороны ВСУ по региону было выпущено 92 снаряда из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Песчановка – 24 снаряда. Пролетарку обстреливали 19 раз, Новую Каховку – 16. В Голой Пристани и Алешках насчитали по 12 прилетов, в Казачьих Лагерях – девять.Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 101 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВОГруппировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
херсонская область
новые регионы россии
новая каховка
каховка
голая пристань
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947540_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9ffe60d5b3ef5c5b49d811efe6bfcc5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, новости, новая каховка, каховка, голая пристань, алешки
ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области
ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 128 снарядов из ствольной артиллерии за сутки
10:48 11.08.2023 (обновлено: 14:00 11.08.2023)