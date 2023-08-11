https://crimea.ria.ru/20230811/vsu-vypustili-okolo-130-snaryadov-po-8-mirnym-gorodam-khersonskoy-oblasti-1130668272.html

ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области

ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.08.2023

ВСУ выпустили около 130 снарядов по 8 мирным городам Херсонской области

Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T10:48

2023-08-11T10:48

2023-08-11T14:00

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

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новая каховка

каховка

голая пристань

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под прицельным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований. За минувшие сутки выпущено почти 130 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают в экстренных службах региона.В течение дня со стороны ВСУ по региону было выпущено 92 снаряда из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов зафиксировано в населенном пункте Песчановка – 24 снаряда. Пролетарку обстреливали 19 раз, Новую Каховку – 16. В Голой Пристани и Алешках насчитали по 12 прилетов, в Казачьих Лагерях – девять.Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 101 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни погибших боевиков ВСУ и уничтоженная техника Запада - хроника СВОГруппировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине: уничтожены 33 боевикаВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине

херсонская область

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каховка

голая пристань

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, новости, новая каховка, каховка, голая пристань, алешки