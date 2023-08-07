https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-otstupaet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130544534.html

Жара отступает: погода в Крыму в понедельник

Жара отступает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Жара отступает: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T00:01

2023-08-07T00:01

2023-08-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.

https://crimea.ria.ru/20230806/pik-zhary-pozadi-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1130533885.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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