https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-otstupaet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130544534.html
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T00:01
2023-08-07T00:01
2023-08-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
https://crimea.ria.ru/20230806/pik-zhary-pozadi-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1130533885.html
симферополь
севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, на побережье до +26, днем +29…+33, в горах +23…+28 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +31...+33.
Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.