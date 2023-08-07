Рейтинг@Mail.ru
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-otstupaet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130544534.html
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T00:01
2023-08-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/29/1106652981_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_c00da037f42f4f398a281ba88e8bae50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
https://crimea.ria.ru/20230806/pik-zhary-pozadi-prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1130533885.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/29/1106652981_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_1be30a2a1cb6df316bac54d78ae18067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара отступает: погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 07.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, на побережье до +26, днем +29…+33, в горах +23…+28 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +24...+26 градусов, днем воздух прогреется до +31...+33.
Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Алуште, Евпатории, Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
Дети купаются в городском фонтане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Вчера, 19:39Радио "Спутник в Крыму"
Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 августа
21:56Главные события и заявления дня: 6 августа
21:24Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
21:08Ситуация на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:49Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
20:15Что там у соседей?
19:39Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в Крыму
19:11Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму
18:37Когда восстановят подачу газа в Геническе
18:12Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
17:45Мина в море у пляжа в Севастополе: тревога оказалась ложной
17:34Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
17:23На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
17:15Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
16:53Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
16:31Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
16:27Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
16:18Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
15:52ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
Лента новостейМолния