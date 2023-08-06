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Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
В Севастополе возле пляжа "Любимовка", на расстоянии менее сотни метров от берега, обнаружена морская мина. Опасная находка дрейфует к Северной бухте, сообщил... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T15:11
2023-08-06T15:12
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
пляжи крыма
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе возле пляжа "Любимовка", на расстоянии менее сотни метров от берега, обнаружена морская мина. Опасная находка дрейфует к Северной бухте, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что оперативные службы знают о случившемся, а спецслужбы флота уже работают на месте. Чуть позже будет установлено, позволяет ли состояние мины отбуксировать ее в безопасное место.В случае, если транспортировать мину нельзя, ее уничтожат в акватории, отметил Развожаев. Также он предупредил заранее, что "может быть громко" и призвал граждан доверять только официальным источникам информации.2 августа операция по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж "Песочный" был закрыт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минРоссийский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном мореПодрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
https://crimea.ria.ru/20230714/minoborony-rf-predupredilo-o-minnoy-opasnosti-v-chernom-more-1130064697.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, пляжи крыма, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе

Развожаев: возле пляжа "Любимовка" в 100 метрах от берега обнаружена морская мина

15:11 06.08.2023 (обновлено: 15:12 06.08.2023)
 
© РИА НовостиПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе возле пляжа "Любимовка", на расстоянии менее сотни метров от берега, обнаружена морская мина. Опасная находка дрейфует к Северной бухте, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что оперативные службы знают о случившемся, а спецслужбы флота уже работают на месте. Чуть позже будет установлено, позволяет ли состояние мины отбуксировать ее в безопасное место.
В случае, если транспортировать мину нельзя, ее уничтожат в акватории, отметил Развожаев. Также он предупредил заранее, что "может быть громко" и призвал граждан доверять только официальным источникам информации.
2 августа операция по уничтожению взрывоопасного объекта прошла в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж "Песочный" был закрыт.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольПляжи КрымаМихаил РазвожаевНовости КрымаПроисшествияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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