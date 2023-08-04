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Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу

Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-04T00:01

2023-08-04T00:01

2023-08-03T14:08

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +31...+33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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