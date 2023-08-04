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Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-04T00:01
2023-08-04T00:01
2023-08-03T14:08
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +31...+33 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы установится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью +16…+21, на побережье до +25 градусов, днем +31…33, в горах +23…+28 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +31...+33 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Феодосии прогрелось до +23, в Алуште вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.