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На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида

На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида - РИА Новости Крым, 02.08.2023

На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида

На трассе "Таврида" автоледи на Suzuki не выбрала безопасное расстояние и столкнулась с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя с ограниченными... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T18:39

2023-08-02T18:39

2023-08-02T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" автоледи на Suzuki не выбрала безопасное расстояние и столкнулась с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя с ограниченными возможностями здоровья, который двигался в в попутном направлении. Об этом сообщает полиция Севастополя.Отмечается, что авария произошла накануне на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь."39-летняя водитель автомобиля Suzuki, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая, неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes-Benz Vito под управлением 51-летнего водителя-инвалида и совершила с ним столкновение", - сказано в сообщении.В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителей не выявлено. Против автоледи составлен административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Ей может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей."Также установлено, что 51-летний водитель-инвалид управлял автомобилем, в конструкцию которого без соответствующего разрешения ГИБДД МВД России внесены изменения, а именно: демонтированы штатные сидения, на их место вмонтирована деревянная конструкция с металлическим механизмом и деревянный сплошной диван, установлено ручное управление для людей с ограниченными возможностями", - уточнили силовики.Протокол составлен и на водителя микроавтобуса за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавшийНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщинаВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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