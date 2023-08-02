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На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида
На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида - РИА Новости Крым, 02.08.2023
На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида
На трассе "Таврида" автоледи на Suzuki не выбрала безопасное расстояние и столкнулась с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя с ограниченными... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T18:39
2023-08-02T18:39
крым
трасса таврида
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" автоледи на Suzuki не выбрала безопасное расстояние и столкнулась с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя с ограниченными возможностями здоровья, который двигался в в попутном направлении. Об этом сообщает полиция Севастополя.Отмечается, что авария произошла накануне на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь."39-летняя водитель автомобиля Suzuki, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая, неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes-Benz Vito под управлением 51-летнего водителя-инвалида и совершила с ним столкновение", - сказано в сообщении.В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителей не выявлено. Против автоледи составлен административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Ей может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей."Также установлено, что 51-летний водитель-инвалид управлял автомобилем, в конструкцию которого без соответствующего разрешения ГИБДД МВД России внесены изменения, а именно: демонтированы штатные сидения, на их место вмонтирована деревянная конструкция с металлическим механизмом и деревянный сплошной диван, установлено ручное управление для людей с ограниченными возможностями", - уточнили силовики.Протокол составлен и на водителя микроавтобуса за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавшийНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщинаВодитель был пьян – подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, трасса таврида, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, транспорт, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма
На "Тавриде" автоледи въехала в Mercedes под управлением инвалида

Автоледи въехала в микроавтобус под управлением инвалида на трассе "Таврида"

18:39 02.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" автоледи на Suzuki не выбрала безопасное расстояние и столкнулась с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя с ограниченными возможностями здоровья, который двигался в в попутном направлении. Об этом сообщает полиция Севастополя.
Отмечается, что авария произошла накануне на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.
"39-летняя водитель автомобиля Suzuki, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая, неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes-Benz Vito под управлением 51-летнего водителя-инвалида и совершила с ним столкновение", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
ДТП на трассе "Таврида"
В результате ДТП никто не пострадал. Признаков опьянения у водителей не выявлено. Против автоледи составлен административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге. Ей может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей.
"Также установлено, что 51-летний водитель-инвалид управлял автомобилем, в конструкцию которого без соответствующего разрешения ГИБДД МВД России внесены изменения, а именно: демонтированы штатные сидения, на их место вмонтирована деревянная конструкция с металлическим механизмом и деревянный сплошной диван, установлено ручное управление для людей с ограниченными возможностями", - уточнили силовики.
Протокол составлен и на водителя микроавтобуса за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП на трассе "Таврида"
ДТП на трассе Таврида
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
ДТП на трассе "Таврида"
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