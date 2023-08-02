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Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T00:01
2023-08-02T00:01
2023-08-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты и в Керченском проливе прогрелось до +24, в Алуште вода +20 градусов, в Феодосии +23, в Евпатории, Севастополе, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +26, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.
Море у берегов Ялты и в Керченском проливе прогрелось до +24, в Алуште вода +20 градусов, в Феодосии +23, в Евпатории, Севастополе, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.