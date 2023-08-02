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Без осадков: погода в Крыму в среду

Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T00:01

2023-08-02T00:01

2023-08-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты и в Керченском проливе прогрелось до +24, в Алуште вода +20 градусов, в Феодосии +23, в Евпатории, Севастополе, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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