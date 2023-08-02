Рейтинг@Mail.ru
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230802/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1130419895.html
Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T00:01
2023-08-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/58/1103395875_0:155:2987:1836_1920x0_80_0_0_a851f0c45a98075f7faf92afec9d42d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.Море у берегов Ялты и в Керченском проливе прогрелось до +24, в Алуште вода +20 градусов, в Феодосии +23, в Евпатории, Севастополе, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/58/1103395875_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12162f78bcea63dec187bb7daf563455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков

00:01 02.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 авг - РИА Новости Крым. В среду Крымский полуостров будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +26, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.
Море у берегов Ялты и в Керченском проливе прогрелось до +24, в Алуште вода +20 градусов, в Феодосии +23, в Евпатории, Севастополе, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
22:24Главные новости Крыма: 1 августа
21:47Главные события и заявления дня: 1 августа
21:30Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах
21:12В 31 регионе России выросло число заболевших COVID–19
20:58В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
20:39Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистов
20:30Падение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствия
20:12Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
19:51О чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним
19:33Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
19:19Сильное землетрясение произошло в центре Турции
19:03Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии
18:34Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
18:32В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно
18:03Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму
17:47Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
17:30В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
17:18Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
Лента новостейМолния