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Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник

Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник

В последний день июля в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T00:01

2023-07-31T00:01

2023-07-31T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В последний день июля в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +24, в Алуште вода +17 градусов, в Феодосии температура морской воды +20.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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