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Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник
Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник
В последний день июля в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T00:01
2023-07-31T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В последний день июля в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +24, в Алуште вода +17 градусов, в Феодосии температура морской воды +20.
симферополь
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ялта
алушта
евпатория
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Солнечно, без осадков: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму солнечно, без осадков

00:01 31.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрым. Коктебель
Крым. Коктебель - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В последний день июля в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +22, днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.
Море у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +24, в Алуште вода +17 градусов, в Феодосии температура морской воды +20.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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