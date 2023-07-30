https://crimea.ria.ru/20230730/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130344852.html

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T00:01

2023-07-30T00:01

2023-07-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30.Море у берегов Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +23, в Алуште и Феодосии вода +21 градус, в Ялте, Севастополе, Черноморском температура морской воды +24.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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