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Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T00:01
2023-07-30T00:01
2023-07-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30.Море у берегов Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +23, в Алуште и Феодосии вода +21 градус, в Ялте, Севастополе, Черноморском температура морской воды +24.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье комфортная летняя погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный 8-13 м/с (умеренный). Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30.
Море у берегов Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +23, в Алуште и Феодосии вода +21 градус, в Ялте, Севастополе, Черноморском температура морской воды +24.