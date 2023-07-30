Рейтинг@Mail.ru
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230730/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130344852.html
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T00:01
2023-07-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740992_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_7ebaee79c10d688157dedd40a7af40f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30.Море у берегов Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +23, в Алуште и Феодосии вода +21 градус, в Ялте, Севастополе, Черноморском температура морской воды +24.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740992_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d5ffb72e6160890085f0e1415e3fb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье комфортная летняя погода

00:01 30.07.2023
 
© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкКомфортное тепло
Комфортное тепло - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Ilya Pitalev
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер западный 8-13 м/с (умеренный). Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+30.
Море у берегов Евпатории, в Керченском проливе и в Азовском море прогрелось до +23, в Алуште и Феодосии вода +21 градус, в Ялте, Севастополе, Черноморском температура морской воды +24.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
23:59Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяев
23:57Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
23:54Безопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
23:41Путин о вероятности столкновения России и США: готовы к любому сценарию
23:20Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки не в ущерб себе
23:18В зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
21:10Главные события и заявления дня: 29 июля
21:02В Керчи открыли новое место для отдыха
20:45Запорожская область будет отправлять зерно в Африку
20:27На ялтинской трассе Toyota влетела в мотоцикл - что известно
20:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер субботы
19:57ДТП на трассе в Джанкой - среди пострадавших дети
19:44Евпатория простилась с погибшим героем СВО
19:21Потери ВСУ и взрывы в Джанкойском районе: топ новостей недели
18:59В Сочи во время шторма утонули два человека
18:38МАГАТЭ не нашло мины во время осмотра пятого энергоблока Запорожской АЭС
18:18Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
17:50Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
Лента новостейМолния