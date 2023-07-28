https://crimea.ria.ru/20230728/aksenov-pozdravil-pravoslavnykh-s-dnem-krescheniya-rusi-1130345770.html

Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси

Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T09:25

2023-07-28T09:25

2023-07-28T09:25

1035 лет крещения руси

сергей аксенов

крым

сво

православие

христианство

религия

общество

украина

1035-летие крещения руси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси. Сергей Аксенов подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине уничтожение православия - попытка лишить народ веры и корней, что приведет к его гибели."Именно с этими силами сражаются наши воины, участвующие в СВО. Народы исторической Руси вышли из крещенской купели святого Владимира в Херсонесе – это непреложный факт. Возвращение к истокам, к единству, завещанному нам предками, поможет разрушить ту стену ненависти, которой враги и предатели пытаются разделить нас", - заключил он.О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:

https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html

крым

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, сво, православие, христианство, религия, общество, украина, 1035-летие крещения руси