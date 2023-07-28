https://crimea.ria.ru/20230728/aksenov-pozdravil-pravoslavnykh-s-dnem-krescheniya-rusi-1130345770.html
Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси
Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Аксенов поздравил православных с Днем Крещения Руси
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T09:25
2023-07-28T09:25
2023-07-28T09:25
1035 лет крещения руси
сергей аксенов
крым
сво
православие
христианство
религия
общество
украина
1035-летие крещения руси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси. Сергей Аксенов подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине уничтожение православия - попытка лишить народ веры и корней, что приведет к его гибели."Именно с этими силами сражаются наши воины, участвующие в СВО. Народы исторической Руси вышли из крещенской купели святого Владимира в Херсонесе – это непреложный факт. Возвращение к истокам, к единству, завещанному нам предками, поможет разрушить ту стену ненависти, которой враги и предатели пытаются разделить нас", - заключил он.О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:
https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, крым, сво, православие, христианство, религия, общество, украина, 1035-летие крещения руси
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси.
"Это поворотный момент истории, день рождения новой эпохи, которая продолжается и сегодня. Выбор, сделанный святым равноапостольным князем Владимиром, определил цивилизационный путь России, ее духовный облик и миссию", - написал он в своих соцсетях.
Сергей Аксенов подчеркнул, что происходящее сейчас на Украине уничтожение православия - попытка лишить народ веры и корней, что приведет к его гибели.
"Именно с этими силами сражаются наши воины, участвующие в СВО. Народы исторической Руси вышли из крещенской купели святого Владимира в Херсонесе – это непреложный факт. Возвращение к истокам, к единству, завещанному нам предками, поможет разрушить ту стену ненависти, которой враги и предатели пытаются разделить нас", - заключил он.
О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси: