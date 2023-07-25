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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T00:01
2023-07-25T00:01
2023-07-25T00:01
погода в крыму
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Феодосии и в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште, Севастополе, Черноморском вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +14…+19, на побережье до +24 градусов, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.
Море у берегов Феодосии и в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште, Севастополе, Черноморском вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории и в Азовском море температура морской воды +25.