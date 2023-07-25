Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230725/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130273058.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T00:01
2023-07-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/33/1100663399_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_8822659328386cbbc636910c78c243ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Феодосии и в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште, Севастополе, Черноморском вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/33/1100663399_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_fc091c063f6c757989742dc694774164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

00:01 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛетний отдых в Крыму
Летний отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +14…+19, на побережье до +24 градусов, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.
Море у берегов Феодосии и в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште, Севастополе, Черноморском вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
22:24В Москве упал беспилотник - что известно
22:01Главные новости Крыма: 24 июля
21:55Главные события и заявления дня: 24 июля
21:31В Алупке выиграли грант на благоустройство Милютинского парка
21:25Крымский мост снова перекрыт
21:17С 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем
21:13В Закарпатье рухнул ведущий в четыре страны ЕС мост
21:03Замена асфальтобетона: в центре Симферополя ограничат движение
20:55Автоледи на "пятерке" влетела в Range Rover на ялтинской трассе
20:41В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:34"Нафтогаз Украины" объявил о прекращении поставок
20:28Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые
20:07Сколько крымских семей относятся к среднему классу – исследование
19:56"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации
19:45Цена бензина на российской бирже побила рекорд
19:13Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение
18:25В Минтрансе России заявили о восстановлении трафика на Крымском мосту
17:44Новая форма национальной валюты появится в России
Лента новостейМолния