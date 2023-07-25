https://crimea.ria.ru/20230725/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130273058.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Погода в Крыму во вторник

Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T00:01

2023-07-25T00:01

2023-07-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Во вторник благодаря области повышенного атмосферного давления и активному выносу на полуостров тропической воздушной массы в Крыму установится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +31...+33.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Феодосии и в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште, Севастополе, Черноморском вода +24 градуса, в Ялте, Евпатории и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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