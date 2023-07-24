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Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В начеле рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T00:01
2023-07-24T00:01
2023-07-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В начеле рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.Море у берегов Ялты, Черноморского прогрелось до +24, в Феодосии вода +23 градуса, в Алуште, Евпатории, Севастополе + 25, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.
симферополь
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ялта
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евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В начеле рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В понедельник температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +23, днем +27…+32, в горах +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 8-13 м/с", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.
Море у берегов Ялты, Черноморского прогрелось до +24, в Феодосии вода +23 градуса, в Алуште, Евпатории, Севастополе + 25, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.