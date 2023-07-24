https://crimea.ria.ru/20230724/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130252331.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

В начеле рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T00:01

2023-07-24T00:01

2023-07-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В начеле рабочей недели, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +28...+30.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.Море у берегов Ялты, Черноморского прогрелось до +24, в Феодосии вода +23 градуса, в Алуште, Евпатории, Севастополе + 25, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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