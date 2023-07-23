https://crimea.ria.ru/20230723/grozy-livni-grad-shkvaly-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130198333.html

Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. В западных... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T00:01

2023-07-23T00:01

2023-07-23T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +25, в Феодосии, Севастополе вода +24 градуса, в Черноморском + 23, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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