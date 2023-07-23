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Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. В западных... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T00:01
2023-07-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +25, в Феодосии, Севастополе вода +24 градуса, в Черноморском + 23, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье грозы, ливни, град, шквалы

00:01 23.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 8-13 м/с", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем до +28...+30.
Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +25, в Феодосии, Севастополе вода +24 градуса, в Черноморском + 23, в Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +26.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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