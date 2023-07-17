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Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T14:40
2023-07-17T14:56
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Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи.
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михаил мишустин, россия, правительство россии, прямая трансляция, видео, политика, экономика, видео
Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео

Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - видео

14:40 17.07.2023 (обновлено: 14:56 17.07.2023)
 
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Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи.
Михаил МишустинРоссияПравительство РоссииПрямая трансляцияВидеоПолитикаЭкономика
 
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