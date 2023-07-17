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Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи. РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T14:40
2023-07-17T14:40
2023-07-17T14:56
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Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - видео
14:40 17.07.2023 (обновлено: 14:56 17.07.2023)
Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами по видеосвязи.