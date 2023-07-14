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РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов"
РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.07.2023
РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов"
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T12:42
2023-07-14T12:42
2023-07-14T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров, сообщает пресс-служба банка.За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 миллиардов рублей.Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тысячи квадратных метров на сумму около 11,6 миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тысячи квадратных метров на сумму около 20 миллиардов рублей.Он добавил, что РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца текущего года планируется к вводу в эксплуатацию еще 105 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.
https://crimea.ria.ru/20230615/rnkb-vydelit-120-mlrd-rubley-skg-park-na-stroitelstvo-krym-nash-park-1129413982.html
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рнкб (пао), строительство, крым, севастополь, новости
РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов"
РНКБ профинансировал строительство в Крыму объектов площадью более 2 млн "квадратов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров, сообщает пресс-служба банка.
За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 миллиардов рублей.
Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тысячи квадратных метров на сумму около 11,6 миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тысячи квадратных метров на сумму около 20 миллиардов рублей.
"Проектное финансирование строительных объектов, которое в том числе подразумевает обновление жилого фонда в основных регионах присутствия банка - Республике Крым и Севастополе, является одним из приоритетных направлений нашей работы", - приводятся в сообщении слова вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
Он добавил, что РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками.
По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца текущего года планируется к вводу в эксплуатацию еще 105 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.