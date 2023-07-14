https://crimea.ria.ru/20230714/rnkb-profinansiroval-vozvedenie-obektov-ploschadyu-bolee-2-mln-kvadratov-1130057121.html

РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов"

РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов" - РИА Новости Крым, 14.07.2023

РНКБ профинансировал возведение объектов площадью более 2 млн "квадратов"

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T12:42

2023-07-14T12:42

2023-07-14T12:42

рнкб (пао)

строительство

крым

севастополь

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_11fca54beb8948725a5ce85eef2865ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, с момента начала работы в соответствии с ФЗ-214 в 2019 году предоставил проектное финансирование для строительства жилых и коммерческих объектов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров, сообщает пресс-служба банка.За это время банк одобрил и подписал сделки по финансированию 83 строительных объектов на сумму около 107 миллиардов рублей.Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 191,1 тысячи квадратных метров на сумму около 11,6 миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 18 проектов общей площадью порядка 256,2 тысячи квадратных метров на сумму около 20 миллиардов рублей.Он добавил, что РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами и инструментами для плодотворной работы с застройщиками.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и Севастополе при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца текущего года планируется к вводу в эксплуатацию еще 105 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.

https://crimea.ria.ru/20230615/rnkb-vydelit-120-mlrd-rubley-skg-park-na-stroitelstvo-krym-nash-park-1129413982.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), строительство, крым, севастополь, новости