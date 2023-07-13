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Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Без осадков: погода в Крыму в четверг
Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12...14, днем 28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 27…29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.
симферополь
севастополь
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг без осадков

00:01 13.07.2023
 
© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Александровском саду в Москве
Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Ilya Pitalev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16, на побережье до 21 градуса; днем 27…32, в горах 20…25 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12...14, днем 28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 27…29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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