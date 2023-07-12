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Умер популярный чешский писатель Милан Кундера

Умер популярный чешский писатель Милан Кундера - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Умер популярный чешский писатель Милан Кундера

Известный чешский и французский писатель и философ, автор романов "Невыносимая легкость бытия" и "Книга смеха и забвения" Милан Кундера ушел из жизни в возрасте РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T13:35

2023-07-12T13:35

2023-07-12T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Известный чешский и французский писатель и философ, автор романов "Невыносимая легкость бытия" и "Книга смеха и забвения" Милан Кундера ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на Библиотеку Моравии, которой Кундера недавно посвятил весь свой архив.Причина смерти прозаика не называется. Сообщается, что писатель скончался во вторник, 11 июля, в своей квартире в Париже.Милан Кундера родился в 1929 году в Брно (Чехословакия). Учился на философском факультете Карлова университета (Прага), изучал музыковедение, кино, литературу и эстетику, после двух семестров перевелся на факультет кино Пражской академии музыкального искусства.Некоторое время состоял в рядах Коммунистической партии Чехословакии, из которой был исключен "за антипартийную деятельность и индивидуалистские тенденции". В 1975 году эмигрировал во Францию, являлся ее гражданином с 1981 года.Самый известный и популярный роман Кундеры – "Невыносимая легкость бытия", повествующий о жизни двух женщин и двух мужчин в период "Пражской весны" 1968 года. Роман является составной частью трилогии, в которую также вошли "Книга смеха и забвения" и "Бессмертие". За "Книгу смеха и забвения" власти Чехословакии в 1979 году лишили Кундеру гражданства. Следующие за этой книгой романы были запрещены для издания в Чехословакии. Писателя восстановили в чешском гражданстве только в 2019 году.1980-х годов Кундера категорически отказывался общаться со СМИ и вел закрытый образ жизни.

чехия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, чехия, культура, в мире, новости, литература, милан кундера