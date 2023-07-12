https://crimea.ria.ru/20230712/rnkb-v-iyune-krymchane-sekonomili-bolee-9-mln-rubley-na-poezdkakh-1130007208.html

РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках

РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках - РИА Новости Крым, 12.07.2023

РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках

В июне жители и гости Крыма, оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир" в смартфоне, сэкономили более 9 миллионов рублей, следует из... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T13:14

2023-07-12T13:14

2023-07-12T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В июне жители и гости Крыма, оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир" в смартфоне, сэкономили более 9 миллионов рублей, следует из статистических данных РНКБ, входящего в Группу ВТБ.Как сообщает пресс-служба банка, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось в 1,5 раза.С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Предложение российской платежной системы продолжит действовать еще почти три месяца – до 30 сентября 2023 года.Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение на смартфоне и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань – Северная", "Радиогорка – Артиллерийская бухта" и "Графская пристань – Троицкая".

https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-zapustil-oformlenie-virtualnykh-sim-kart-v-mobilnom-prilozhenii-1129785288.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, новости крыма, общество, транспорт, экономика