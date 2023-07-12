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РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках
РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках - РИА Новости Крым, 12.07.2023
РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках
В июне жители и гости Крыма, оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир" в смартфоне, сэкономили более 9 миллионов рублей, следует из... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T13:14
2023-07-12T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В июне жители и гости Крыма, оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир" в смартфоне, сэкономили более 9 миллионов рублей, следует из статистических данных РНКБ, входящего в Группу ВТБ.Как сообщает пресс-служба банка, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось в 1,5 раза.С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Предложение российской платежной системы продолжит действовать еще почти три месяца – до 30 сентября 2023 года.Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение на смартфоне и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань – Северная", "Радиогорка – Артиллерийская бухта" и "Графская пристань – Троицкая".
https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-zapustil-oformlenie-virtualnykh-sim-kart-v-mobilnom-prilozhenii-1129785288.html
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рнкб (пао), крым, новости крыма, общество, транспорт, экономика
РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках

РНКБ: в июне крымчане сэкономили более 9 млн рублей на поездках в общественном транспорте

13:14 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор
Валидатор - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В июне жители и гости Крыма, оплачивая проезд в общественном транспорте при помощи карты "Мир" в смартфоне, сэкономили более 9 миллионов рублей, следует из статистических данных РНКБ, входящего в Группу ВТБ.
Как сообщает пресс-служба банка, среднедневное количество оплаченных таким способом поездок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось в 1,5 раза.
С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма по карте "Мир", оплаченная при помощи смартфона, стоит на 8 рублей дешевле. Предложение российской платежной системы продолжит действовать еще почти три месяца – до 30 сентября 2023 года.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту "Мир" в приложение на смартфоне и оплатить проезд смартфоном в общественном транспорте. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).
Акция распространяется на поездки в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе "Графская пристань – Северная", "Радиогорка – Артиллерийская бухта" и "Графская пристань – Троицкая".
"Банк РНКБ выдал в Крыму более 2 миллионов карт "Мир", функционал которых постоянно расширяется. В рамках реализации республиканского проекта "Цифровая среда гражданина" жители и гости Крыма могут не только оплачивать проезд безналичным способом, но и экономить на проезде благодаря акции платежной системы "Мир"", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого приводятся в сообщении банка.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
3 июля, 17:25
РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
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