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Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города

Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города

Решение властей Алушты организовать рынок на улице Горького в центре города отменено по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T18:09

2023-07-03T18:09

2023-07-03T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Решение властей Алушты организовать рынок на улице Горького в центре города отменено по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее администрация южнобережного города приняла постановление, разрешив использовать земельный участок площадью 100 квадратных метров по улице Горького под размещение рынка.Как отметили в прокуратуре, выбранный участок является территорией общего пользования, там расположена остановка общественного транспорта, и организация рядом розничной торговли невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафеКак выбрать безопасный аттракцион для ребенкаСуд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, прокуратура республики крым, общество, новости крыма