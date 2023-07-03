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Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
Решение властей Алушты организовать рынок на улице Горького в центре города отменено по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T18:09
2023-07-03T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Решение властей Алушты организовать рынок на улице Горького в центре города отменено по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее администрация южнобережного города приняла постановление, разрешив использовать земельный участок площадью 100 квадратных метров по улице Горького под размещение рынка.Как отметили в прокуратуре, выбранный участок является территорией общего пользования, там расположена остановка общественного транспорта, и организация рядом розничной торговли невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафеКак выбрать безопасный аттракцион для ребенкаСуд в Севастополе запретил стройку у пляжа на курортной стороне города
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крым, алушта, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города

Прокуратура опротестовала решение об организации рынка в центральной части Алушты

18:09 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Решение властей Алушты организовать рынок на улице Горького в центре города отменено по результатам рассмотрения протеста прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее администрация южнобережного города приняла постановление, разрешив использовать земельный участок площадью 100 квадратных метров по улице Горького под размещение рынка.
Как отметили в прокуратуре, выбранный участок является территорией общего пользования, там расположена остановка общественного транспорта, и организация рядом розничной торговли невозможна.
"Ввиду выявленных нарушений прокуратурой на постановление органа местного самоуправления принесен протест. По результатам его рассмотрения незаконный правовой акт отменен", - говорится в сообщении.
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