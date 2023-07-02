https://crimea.ria.ru/20230702/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1129730841.html
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая теплая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T00:01
2023-07-02T00:01
2023-07-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая теплая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13...15, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье теплая летняя погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая теплая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 22 градусов; днем 27-29, в горах 18-23 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13...15, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.