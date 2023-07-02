https://crimea.ria.ru/20230702/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1129730841.html

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится сухая теплая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T00:01

2023-07-02T00:01

2023-07-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая теплая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13...15, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.

https://crimea.ria.ru/20230630/gde-v-krymu-kholodnoe-more-1129741083.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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