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Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
Жителя Красногвардейского района Крыма, изрезавшего знакомого до смерти строительным ножом, приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T16:33
2023-06-30T16:33
2023-06-30T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Жителя Красногвардейского района Крыма, изрезавшего знакомого до смерти строительным ножом, приговорили к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Потерпевший в этот же день скончался в больнице. На основании представленных прокуратурой доказательств подсудимого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Сакском районе 22-летний парень отправится в колонию за пьяное убийство знакомого, которому нанес пятнадцать ножевых ранений.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство материКрымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаЖестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, приговор, закон и право, новости крыма, крым, общество
Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
Суд вынес приговор крымчанину, зарезавшему товарища строительным ножом