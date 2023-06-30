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Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-30T00:01
2023-06-29T15:50
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 24…26 градусов.В Ялте, Алуште кратковременные грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем +23...+25.В Евпатории, Судаке и Феодосии также кратковременные грозы. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27.
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму кратковременные грозовые дожди

00:01 30.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Коктебеле
Гроза в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью 14-19, в горах 8-13 градусов; днем 20-25, в горах 13-18 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 24…26 градусов.
В Ялте, Алуште кратковременные грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем +23...+25.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также кратковременные грозы. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
22:16Главные события и заявления дня: 29 июня
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