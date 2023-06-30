https://crimea.ria.ru/20230630/kratkovremennye-grozy-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1129701513.html

Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу

Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Кратковременные грозы: погода в Крыму в пятницу

В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-30T00:01

2023-06-30T00:01

2023-06-29T15:50

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 23...25 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 24…26 градусов.В Ялте, Алуште кратковременные грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем +23...+25.В Евпатории, Судаке и Феодосии также кратковременные грозы. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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