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Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T00:01
2023-06-29T00:01
2023-06-29T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 19...21 градус.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 22…24 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градусов, днем +22...+24.В Евпатории, Феодосии и Судаке также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23.
симферополь
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евпатория
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта, крымский гидрометцентр
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму грозовые дожди, град, шквалистое усиление ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 21 градуса; днем 20…25, в горах 13…18 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 19...21 градус.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 22…24 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градусов, днем +22...+24.
В Евпатории, Феодосии и Судаке также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23.