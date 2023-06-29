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Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T00:01
2023-06-29T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 19...21 градус.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 22…24 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градусов, днем +22...+24.В Евпатории, Феодосии и Судаке также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23.
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта, крымский гидрометцентр
Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму грозовые дожди, град, шквалистое усиление ветра

00:01 29.06.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 21 градуса; днем 20…25, в горах 13…18 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 19...21 градус.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 22…24 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градусов, днем +22...+24.
В Евпатории, Феодосии и Судаке также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияАлуштаКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 июня
22:56На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войны
22:51Главные события и заявления дня: 28 июня
22:17Главные новости Крыма: 28 июня
21:58Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм
21:39Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
21:28Ядерная провокация на Украине: зачем это США
20:55Пятнадцать ножевых: житель крымского села сядет за пьяное убийство
20:39Когда в Крыму подешевеет бензин
20:29Обломки поднятого батискафа "Титан" доставили в Канаду
20:02Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
19:45На трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно
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