https://crimea.ria.ru/20230629/silnye-dozhdi-grad-shkvaly-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1129694743.html

Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг

Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Сильные дожди, град, шквалы: погода в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T00:01

2023-06-29T00:01

2023-06-29T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут грозовые дожди, местами очень сильные, вероятен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 19...21 градус.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, утром, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 22…24 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градусов, днем +22...+24.В Евпатории, Феодосии и Судаке также переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +21...+23.

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

судак

феодосия

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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