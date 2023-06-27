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РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам - РИА Новости Крым, 27.06.2023
РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в июне зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7"(18+) и интернет-банке –... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:45
2023-06-27T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в июне зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7"(18+) и интернет-банке – более 800 тысяч, сообщает кредитное учреждение.При этом среднедневное количество платежей в дистанционных каналах обслуживания составило в июне свыше 600 тысяч по сравнению с 570 тысячами в начале года. Всего в июне в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ пользователи-физические лица совершили более 18 миллионов платежей на сумму около 57 миллиардов рублей – на 31% больше по объему, чем в январе 2023 года.Как отметили в банке, рост количества платежей связан в основном с постоянным расширением функционала мобильного приложения и увеличением количества активных пользователей. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 96% платежей. В число самых популярных входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.
https://crimea.ria.ru/20230621/rnkb-ustanovil-bolee-1000-bankomatov-s-zamknutym-oborotom-nalichnosti-1129530202.html
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рнкб (пао), крым, финансы, деньги, банк, общество
РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам

Количество платежей в дистанционных каналах РНКБ превысило 800 тысяч в день

12:45 27.06.2023 (обновлено: 12:46 27.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в июне зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7"(18+) и интернет-банке – более 800 тысяч, сообщает кредитное учреждение.
При этом среднедневное количество платежей в дистанционных каналах обслуживания составило в июне свыше 600 тысяч по сравнению с 570 тысячами в начале года. Всего в июне в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ пользователи-физические лица совершили более 18 миллионов платежей на сумму около 57 миллиардов рублей – на 31% больше по объему, чем в январе 2023 года.
Как отметили в банке, рост количества платежей связан в основном с постоянным расширением функционала мобильного приложения и увеличением количества активных пользователей. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 96% платежей. В число самых популярных входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.
"Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания, и в том числе могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 13:39
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
 
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