https://crimea.ria.ru/20230627/rnkb-zafiksiroval-rekord-po-distantsionnym-platezham-1129662282.html

РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам

РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам - РИА Новости Крым, 27.06.2023

РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в июне зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7"(18+) и интернет-банке –... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:45

2023-06-27T12:45

2023-06-27T12:46

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в июне зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7"(18+) и интернет-банке – более 800 тысяч, сообщает кредитное учреждение.При этом среднедневное количество платежей в дистанционных каналах обслуживания составило в июне свыше 600 тысяч по сравнению с 570 тысячами в начале года. Всего в июне в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ пользователи-физические лица совершили более 18 миллионов платежей на сумму около 57 миллиардов рублей – на 31% больше по объему, чем в январе 2023 года.Как отметили в банке, рост количества платежей связан в основном с постоянным расширением функционала мобильного приложения и увеличением количества активных пользователей. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 96% платежей. В число самых популярных входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт.

https://crimea.ria.ru/20230621/rnkb-ustanovil-bolee-1000-bankomatov-s-zamknutym-oborotom-nalichnosti-1129530202.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, финансы, деньги, банк, общество