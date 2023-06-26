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Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:42
2023-06-26T13:42
2023-06-26T13:42
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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севэлектроавтотранс
троллейбус
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту служебное расследование.Инцидент произошел в понедельник утром на улице Генерала Хрюкина. Из-за упавшего столба было затруднено движение транспорта и изменена схема движения троллейбусов. Обошлось без пострадавших."За контактную сеть отвечает предприятие "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". К руководителю вопрос - почему допущена аварийная ситуация", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.На вопрос губернатора о том, когда была проведена инвентаризация опор, его заместитель Павел Иено ответил, что такая работа сейчас ведется, в то время как раньше этому вопросу внимание не уделялось. В результате сегодня много опор нуждаются в замене. В этом году в плане – около 50.Также он поручил разобраться с обращениями севастопольцев о возможном обрушении аварийной стены около детского сада №120.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движенияИз-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, городская среда, новости крыма, севэлектроавтотранс, троллейбус, транспорт
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
Развожаев требует расследования после падения опоры ЛЭП на остановке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым
. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта
и поручил провести по данному факту служебное расследование.
Инцидент произошел в понедельник утром на улице Генерала Хрюкина. Из-за упавшего столба было затруднено движение транспорта и изменена схема движения троллейбусов. Обошлось без пострадавших.
"За контактную сеть отвечает предприятие "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". К руководителю вопрос - почему допущена аварийная ситуация", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.
На вопрос губернатора о том, когда была проведена инвентаризация опор, его заместитель Павел Иено ответил, что такая работа сейчас ведется, в то время как раньше этому вопросу внимание не уделялось. В результате сегодня много опор нуждаются в замене. В этом году в плане – около 50.
"Такой ответ меня не устраивает. Поручил провести служебную проверку, разобраться, как расставлены приоритеты по ремонту, и срочно заменить все опоры, которые находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул Развожаев.
Также он поручил разобраться с обращениями севастопольцев о возможном обрушении аварийной стены около детского сада №120.
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