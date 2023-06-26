Рейтинг@Mail.ru
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/razvozhaev-trebuet-sluzhebnogo-rassledovaniya-posle-padeniya-opory-lep-1129630782.html
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:42
2023-06-26T13:42
севастополь
михаил развожаев
происшествия
городская среда
новости крыма
севэлектроавтотранс
троллейбус
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129630635_0:449:814:906_1920x0_80_0_0_e1ada5481d48fa5eb82d04f7be1986cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту служебное расследование.Инцидент произошел в понедельник утром на улице Генерала Хрюкина. Из-за упавшего столба было затруднено движение транспорта и изменена схема движения троллейбусов. Обошлось без пострадавших."За контактную сеть отвечает предприятие "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". К руководителю вопрос - почему допущена аварийная ситуация", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.На вопрос губернатора о том, когда была проведена инвентаризация опор, его заместитель Павел Иено ответил, что такая работа сейчас ведется, в то время как раньше этому вопросу внимание не уделялось. В результате сегодня много опор нуждаются в замене. В этом году в плане – около 50.Также он поручил разобраться с обращениями севастопольцев о возможном обрушении аварийной стены около детского сада №120.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движенияИз-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129630635_0:332:814:942_1920x0_80_0_0_183098829ec18e8b1b17ca9bc0476ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, происшествия, городская среда, новости крыма, севэлектроавтотранс, троллейбус, транспорт
Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП

Развожаев требует расследования после падения опоры ЛЭП на остановке в Севастополе

13:42 26.06.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе опора контактной сети упала рядом с остановкой, чудом никто не пострадал.
В Севастополе опора контактной сети упала рядом с остановкой, чудом никто не пострадал.
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту служебное расследование.
Инцидент произошел в понедельник утром на улице Генерала Хрюкина. Из-за упавшего столба было затруднено движение транспорта и изменена схема движения троллейбусов. Обошлось без пострадавших.
"За контактную сеть отвечает предприятие "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". К руководителю вопрос - почему допущена аварийная ситуация", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.
На вопрос губернатора о том, когда была проведена инвентаризация опор, его заместитель Павел Иено ответил, что такая работа сейчас ведется, в то время как раньше этому вопросу внимание не уделялось. В результате сегодня много опор нуждаются в замене. В этом году в плане – около 50.
"Такой ответ меня не устраивает. Поручил провести служебную проверку, разобраться, как расставлены приоритеты по ремонту, и срочно заменить все опоры, которые находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул Развожаев.
Также он поручил разобраться с обращениями севастопольцев о возможном обрушении аварийной стены около детского сада №120.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движения
Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияГородская средаНовости КрымаСевэлектроавтотрансТроллейбусТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса
14:46В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
14:29Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
14:23Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
14:10Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
13:57В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
13:42Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
13:27Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
13:15Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
13:04Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
12:54Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
12:44Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
12:34На детской площадке в Симферополе собака напала на ребенка
12:26"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште
12:18Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
11:52ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
11:47Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
11:18Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
11:02Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
10:46В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движения
Лента новостейМолния