https://crimea.ria.ru/20230626/razvozhaev-trebuet-sluzhebnogo-rassledovaniya-posle-padeniya-opory-lep-1129630782.html

Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП

Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T13:42

2023-06-26T13:42

2023-06-26T13:42

севастополь

михаил развожаев

происшествия

городская среда

новости крыма

севэлектроавтотранс

троллейбус

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющей ситуацию с падением опоры контактной сети на остановке транспорта и поручил провести по данному факту служебное расследование.Инцидент произошел в понедельник утром на улице Генерала Хрюкина. Из-за упавшего столба было затруднено движение транспорта и изменена схема движения троллейбусов. Обошлось без пострадавших."За контактную сеть отвечает предприятие "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". К руководителю вопрос - почему допущена аварийная ситуация", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.На вопрос губернатора о том, когда была проведена инвентаризация опор, его заместитель Павел Иено ответил, что такая работа сейчас ведется, в то время как раньше этому вопросу внимание не уделялось. В результате сегодня много опор нуждаются в замене. В этом году в плане – около 50.Также он поручил разобраться с обращениями севастопольцев о возможном обрушении аварийной стены около детского сада №120.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движенияИз-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеВ Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, городская среда, новости крыма, севэлектроавтотранс, троллейбус, транспорт