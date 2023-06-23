https://crimea.ria.ru/20230623/gazosnabzhenie-na-yuzhnom-beregu-kryma-vosstanovleno-1129590481.html

Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено

Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено

Ремонт поврежденного газопровода в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма завершен, газоснабжение потребителей восстановлено. Об этом сообщает минтопэнерго... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T18:46

2023-06-23T18:46

2023-06-23T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного газопровода в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма завершен, газоснабжение потребителей восстановлено. Об этом сообщает минтопэнерго республики.Работы по пускам газа абонентам государственного предприятия республики "Крымгазсети" продолжаются, добавили в министерстве.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, утром в пятницу был поврежден газопровод в поселке Кореиз городского округа Ялта. Восстановить газоснабжение планировалось до конца дня. Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаКрым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиНазвана причина ЧП на железной дороге под Феодосией

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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