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Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
Ремонт поврежденного газопровода в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма завершен, газоснабжение потребителей восстановлено. Об этом сообщает минтопэнерго... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T18:46
2023-06-23T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного газопровода в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма завершен, газоснабжение потребителей восстановлено. Об этом сообщает минтопэнерго республики.Работы по пускам газа абонентам государственного предприятия республики "Крымгазсети" продолжаются, добавили в министерстве.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, утром в пятницу был поврежден газопровод в поселке Кореиз городского округа Ялта. Восстановить газоснабжение планировалось до конца дня. Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского мостаКрым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиНазвана причина ЧП на железной дороге под Феодосией
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крым, кореиз, происшествия, юбк, безопасность республики крым и севастополя, минтопэнерго крыма, газ, новости крыма, общество, крымгазсети
Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено

Минтопэнерго Крыма: газоснабжение потребителей в южнобережном поселке Кореиз восстановлено

18:46 23.06.2023 (обновлено: 18:54 23.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЮжный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз
Южный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного газопровода в поселке Кореиз на Южном берегу Крыма завершен, газоснабжение потребителей восстановлено. Об этом сообщает минтопэнерго республики.
"Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.
Работы по пускам газа абонентам государственного предприятия республики "Крымгазсети" продолжаются, добавили в министерстве.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, утром в пятницу был поврежден газопровод в поселке Кореиз городского округа Ялта. Восстановить газоснабжение планировалось до конца дня.
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