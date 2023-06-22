https://crimea.ria.ru/20230622/avtokredit-v-krymu-udobno-vygodno-bez-obmana-1129557491.html
Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана
Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана
Автомобиль и без того удовольствие не из дешевых, но в последние полтора года цены на авто в России еще более подстегнула санкционная политика недружественных... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T13:06
2023-06-22T13:06
2023-06-22T13:06
экономика
крым
новости крыма
кредит
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль и без того удовольствие не из дешевых, но в последние полтора года цены на авто в России еще более подстегнула санкционная политика недружественных стран. При этом, если в 2022 году многие потенциальные покупатели сделали паузу на фоне общей неопределенности, то в 2023 году спрос вернулся на рынок, причем главным образом через автокредиты. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, только в мае этого года банки оформили свыше 80 тысяч автокредитов почти на 120 миллиардов рублей, что стало рекордным значением с 2013 года и втрое превысило аналогичный показатель прошлого года.Как считают специалисты ведущего банка Крыма, направление автокредитования на полуострове имеет хороший потенциал для дальнейшего роста, поскольку автокредит имеет ряд преимуществ перед обычным потребительским кредитом, а само приобретение автомобиля при посредстве банка является более быстрым, удобным и безопасным. С недавнего времени целевой потребительский автокредит можно взять наличными.Чем знаменит автокредитАвтокредит отличается от простого потребительского кредита прежде всего тем, что это целевой заем: то есть, полученные средства можно потратить только на покупку авто. Важнейшей особенностью автокредита является необходимость оформления залога, в качестве которого выступает покупаемый автомобиль. И до полного погашения кредита автомобиль остается в залоге у банка.Автокредит можно оформить в банке, а можно и непосредственно в автосалоне, где зачастую размещаются представители банков. Также в автосалонах работают брокеры, которые связаны сразу с несколькими банками, куда отправляют заявку клиента. Но услуги таких посредников, как правило, приходится оплачивать.Чем хорош автокредитПо сравнению с обычным потребительским кредитом автокредит имеет ряд преимуществ, отмечают банковские эксперты.Кроме того, покупатель может воспользоваться государственной программой льготного автокредитования. В рамках такой программы, участником которой является ведущий банк Крыма, можно купить новый автомобиль со скидкой в 20%. По льготным автокредитам доступны машины стоимостью до 2 миллионов рублей, марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion, а также электромобили марки Evolute - процент скидки в этом случае выше, но ее сумма ограничена 625 тысячами рублей.Осторожно - мошенникиКак известно, купить машину можно у частного лица, у официального дилера (работает напрямую с автозаводом), а также в неофициальном автосалоне у так называемых "серых" дилеров. Именно последние чаще всего используют различные схемы для обмана покупателей. Такие конторы, хоть и пытаются маскироваться под официальных дилеров, но вычисляются очень легко: их просто нет в соответствующем списке на сайтах производителей. Поэтому они пытаются привлечь клиентов более низкой ценой. Покупателю стоит убедиться, соответствует ли реальная комплектация автомобиля заявленной в рекламном предложении. Также в рекламных объявлениях "серых" автосалонов часто заведомо приуменьшается возраст и пробег автомобиля: авось покупатель поленится проверить. Кроме того, существует ряд мошеннических схем с требованием аванса, заключением предварительного договора и последующими манипуляциями с ценой.В принципе, всего этого можно избежать, если до последней запятой изучать договор, сохранять хладнокровие и никуда спешить, а также если иметь рядом друга – великого эксперта по автомобилям. Впрочем, для большинства людей описанные условия являются недостижимым идеалом.Поэтому банки сегодня активно развивают сотрудничество с автосалонами, формируя списки авторизованных салонов, в которых для покупателей действуют специальные кредитные программы банка. Покупать авто в таких салонах для клиента банка и выгоднее (более низкие проценты) и безопаснее (банк вместе с продавцом отвечает за качество).
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, крым, новости крыма, кредит, автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль и без того удовольствие не из дешевых, но в последние полтора года цены на авто в России еще более подстегнула санкционная политика недружественных стран. При этом, если в 2022 году многие потенциальные покупатели сделали паузу на фоне общей неопределенности, то в 2023 году спрос вернулся на рынок, причем главным образом через автокредиты. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, только в мае этого года банки оформили свыше 80 тысяч автокредитов почти на 120 миллиардов рублей, что стало рекордным значением с 2013 года и втрое превысило аналогичный показатель прошлого года.
Как считают специалисты ведущего банка Крыма, направление автокредитования на полуострове имеет хороший потенциал для дальнейшего роста, поскольку автокредит имеет ряд преимуществ перед обычным потребительским кредитом, а само приобретение автомобиля при посредстве банка является более быстрым, удобным и безопасным. С недавнего времени целевой потребительский автокредит можно взять наличными.
Чем знаменит автокредит
Автокредит отличается от простого потребительского кредита прежде всего тем, что это целевой заем: то есть, полученные средства можно потратить только на покупку авто. Важнейшей особенностью автокредита является необходимость оформления залога, в качестве которого выступает покупаемый автомобиль. И до полного погашения кредита автомобиль остается в залоге у банка.
Автокредит можно оформить в банке, а можно и непосредственно в автосалоне, где зачастую размещаются представители банков. Также в автосалонах работают брокеры, которые связаны сразу с несколькими банками, куда отправляют заявку клиента. Но услуги таких посредников, как правило, приходится оплачивать.
"Классический автокредит предполагает направление заявки в банк, где проверяется кредитная история будущего покупателя, а также его платежеспособность. После чего кредит одобряется или не одобряется кредитным отделом", - объясняют эксперты кредитного отдела ведущего крымского банка.
Чем хорош автокредит
По сравнению с обычным потребительским кредитом автокредит имеет ряд преимуществ, отмечают банковские эксперты.
"Ставка по автокредиту, как правило, оказывается ниже, чем по нецелевому потребительскому кредиту: благодаря наличию залога банк минимизирует риск, получая возможность предложить клиенту лучшие условия. По этой же причине банк может одобрить выдачу большей суммы, чем в случае с простым потребительским кредитом", - поясняют специалисты банка.
Кроме того, покупатель может воспользоваться государственной программой льготного автокредитования. В рамках такой программы, участником которой является ведущий банк Крыма, можно купить новый автомобиль со скидкой в 20%. По льготным автокредитам доступны машины стоимостью до 2 миллионов рублей, марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion, а также электромобили марки Evolute - процент скидки в этом случае выше, но ее сумма ограничена 625 тысячами рублей.
"В 2023 году на получение льготного автокредита могут рассчитывать граждане, работники медицинских и образовательных государственных организаций, клиенты, приобретающие электромобиль, мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также члены их семей", - пояснили в банке.
Осторожно - мошенники
Как известно, купить машину можно у частного лица, у официального дилера (работает напрямую с автозаводом), а также в неофициальном автосалоне у так называемых "серых" дилеров. Именно последние чаще всего используют различные схемы для обмана покупателей. Такие конторы, хоть и пытаются маскироваться под официальных дилеров, но вычисляются очень легко: их просто нет в соответствующем списке на сайтах производителей. Поэтому они пытаются привлечь клиентов более низкой ценой. Покупателю стоит убедиться, соответствует ли реальная комплектация автомобиля заявленной в рекламном предложении. Также в рекламных объявлениях "серых" автосалонов часто заведомо приуменьшается возраст и пробег автомобиля: авось покупатель поленится проверить. Кроме того, существует ряд мошеннических схем с требованием аванса, заключением предварительного договора и последующими манипуляциями с ценой.
В принципе, всего этого можно избежать, если до последней запятой изучать договор, сохранять хладнокровие и никуда спешить, а также если иметь рядом друга – великого эксперта по автомобилям. Впрочем, для большинства людей описанные условия являются недостижимым идеалом.
Поэтому банки сегодня активно развивают сотрудничество с автосалонами, формируя списки авторизованных салонов, в которых для покупателей действуют специальные кредитные программы банка. Покупать авто в таких салонах для клиента банка и выгоднее (более низкие проценты) и безопаснее (банк вместе с продавцом отвечает за качество).
"На данный момент системообразующий банк Республики Крым заключил договоры с несколькими десятками крупнейших автосалонов Крыма и Севастополя, где можно приобрести в кредит как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом. При этом список партнеров постоянно расширяется", - уточнили в банке.