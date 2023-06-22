https://crimea.ria.ru/20230622/avtokredit-v-krymu-udobno-vygodno-bez-obmana-1129557491.html

Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана

Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана

Автомобиль и без того удовольствие не из дешевых, но в последние полтора года цены на авто в России еще более подстегнула санкционная политика недружественных... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T13:06

2023-06-22T13:06

2023-06-22T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль и без того удовольствие не из дешевых, но в последние полтора года цены на авто в России еще более подстегнула санкционная политика недружественных стран. При этом, если в 2022 году многие потенциальные покупатели сделали паузу на фоне общей неопределенности, то в 2023 году спрос вернулся на рынок, причем главным образом через автокредиты. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, только в мае этого года банки оформили свыше 80 тысяч автокредитов почти на 120 миллиардов рублей, что стало рекордным значением с 2013 года и втрое превысило аналогичный показатель прошлого года.Как считают специалисты ведущего банка Крыма, направление автокредитования на полуострове имеет хороший потенциал для дальнейшего роста, поскольку автокредит имеет ряд преимуществ перед обычным потребительским кредитом, а само приобретение автомобиля при посредстве банка является более быстрым, удобным и безопасным. С недавнего времени целевой потребительский автокредит можно взять наличными.Чем знаменит автокредитАвтокредит отличается от простого потребительского кредита прежде всего тем, что это целевой заем: то есть, полученные средства можно потратить только на покупку авто. Важнейшей особенностью автокредита является необходимость оформления залога, в качестве которого выступает покупаемый автомобиль. И до полного погашения кредита автомобиль остается в залоге у банка.Автокредит можно оформить в банке, а можно и непосредственно в автосалоне, где зачастую размещаются представители банков. Также в автосалонах работают брокеры, которые связаны сразу с несколькими банками, куда отправляют заявку клиента. Но услуги таких посредников, как правило, приходится оплачивать.Чем хорош автокредитПо сравнению с обычным потребительским кредитом автокредит имеет ряд преимуществ, отмечают банковские эксперты.Кроме того, покупатель может воспользоваться государственной программой льготного автокредитования. В рамках такой программы, участником которой является ведущий банк Крыма, можно купить новый автомобиль со скидкой в 20%. По льготным автокредитам доступны машины стоимостью до 2 миллионов рублей, марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, китайский кроссовер Haval Jolion, а также электромобили марки Evolute - процент скидки в этом случае выше, но ее сумма ограничена 625 тысячами рублей.Осторожно - мошенникиКак известно, купить машину можно у частного лица, у официального дилера (работает напрямую с автозаводом), а также в неофициальном автосалоне у так называемых "серых" дилеров. Именно последние чаще всего используют различные схемы для обмана покупателей. Такие конторы, хоть и пытаются маскироваться под официальных дилеров, но вычисляются очень легко: их просто нет в соответствующем списке на сайтах производителей. Поэтому они пытаются привлечь клиентов более низкой ценой. Покупателю стоит убедиться, соответствует ли реальная комплектация автомобиля заявленной в рекламном предложении. Также в рекламных объявлениях "серых" автосалонов часто заведомо приуменьшается возраст и пробег автомобиля: авось покупатель поленится проверить. Кроме того, существует ряд мошеннических схем с требованием аванса, заключением предварительного договора и последующими манипуляциями с ценой.В принципе, всего этого можно избежать, если до последней запятой изучать договор, сохранять хладнокровие и никуда спешить, а также если иметь рядом друга – великого эксперта по автомобилям. Впрочем, для большинства людей описанные условия являются недостижимым идеалом.Поэтому банки сегодня активно развивают сотрудничество с автосалонами, формируя списки авторизованных салонов, в которых для покупателей действуют специальные кредитные программы банка. Покупать авто в таких салонах для клиента банка и выгоднее (более низкие проценты) и безопаснее (банк вместе с продавцом отвечает за качество).

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, новости крыма, кредит, автомобиль