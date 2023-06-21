https://crimea.ria.ru/20230621/selu-v-krymu-prisvoeno-zvanie-naselennyy-punkt-voinskoy-doblesti-1129527967.html
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T12:35
2023-06-21T12:35
2023-06-21T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в среду.Почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные жителями села Ишунь, а также личными составами воинских подразделений в боях на Перекопском перешейке в годы Великой Отечественной войны.Как отметил председатель парламента региона Владимир Константинов, в Крыму это второй населенный пункт, удостоенный такого почетного звания – в сентябре прошлого года была открыта стела "Населенный пункт воинской доблести" в Армянске.Вышеуказанный законопроект разработан в связи с соответствующим ходатайством Ишунского сельского совета, которое одобрил глава республики.Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы войны, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуПамять о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отрядаВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
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Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Селу Ишунь на севере Крыма присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
12:35 21.06.2023 (обновлено: 12:37 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в среду.
"За мужество и героизм, проявленные защитниками села в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить селу Ишунь Ишунского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым почетное звание Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести", - говорится в тексте документа.
Почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные жителями села Ишунь, а также личными составами воинских подразделений в боях на Перекопском перешейке в годы Великой Отечественной войны.
Как отметил председатель парламента региона Владимир Константинов, в Крыму это второй населенный пункт, удостоенный такого почетного звания – в сентябре прошлого года была открыта стела "Населенный пункт воинской доблести" в Армянске.
"В годы Великой Отечественной войны в окрестностях Ишуни проходили ожесточенные бои, этот населенный пункт – форпост нашего полуострова на его северных рубежах", - добавил Константинов.
Вышеуказанный законопроект разработан в связи с соответствующим ходатайством Ишунского сельского совета, которое одобрил глава республики.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы войны, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан.
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