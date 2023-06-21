https://crimea.ria.ru/20230621/selu-v-krymu-prisvoeno-zvanie-naselennyy-punkt-voinskoy-doblesti-1129527967.html

Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T12:35

2023-06-21T12:35

2023-06-21T12:37

крым

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

ишунь

красноперекопский район

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

общество

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в среду.Почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные жителями села Ишунь, а также личными составами воинских подразделений в боях на Перекопском перешейке в годы Великой Отечественной войны.Как отметил председатель парламента региона Владимир Константинов, в Крыму это второй населенный пункт, удостоенный такого почетного звания – в сентябре прошлого года была открыта стела "Населенный пункт воинской доблести" в Армянске.Вышеуказанный законопроект разработан в связи с соответствующим ходатайством Ишунского сельского совета, которое одобрил глава республики.Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы войны, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуПамять о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отрядаВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230417/vakhta-na-50-let-zachem-shkolniki-chasovye-stoyat-v-tsentre-sevastopolya-1128214768.html

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ишунь

красноперекопский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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