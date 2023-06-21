Рейтинг@Mail.ru
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230621/selu-v-krymu-prisvoeno-zvanie-naselennyy-punkt-voinskoy-doblesti-1129527967.html
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T12:35
2023-06-21T12:37
крым
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
ишунь
красноперекопский район
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
общество
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5bc84b2def208966a3c2336ca6a19f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в среду.Почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные жителями села Ишунь, а также личными составами воинских подразделений в боях на Перекопском перешейке в годы Великой Отечественной войны.Как отметил председатель парламента региона Владимир Константинов, в Крыму это второй населенный пункт, удостоенный такого почетного звания – в сентябре прошлого года была открыта стела "Населенный пункт воинской доблести" в Армянске.Вышеуказанный законопроект разработан в связи с соответствующим ходатайством Ишунского сельского совета, которое одобрил глава республики.Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы войны, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуПамять о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отрядаВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230417/vakhta-na-50-let-zachem-shkolniki-chasovye-stoyat-v-tsentre-sevastopolya-1128214768.html
крым
ишунь
красноперекопский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255218_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0b41abf86e13e1dc545936d25e7edcc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, ишунь, красноперекопский район, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, владимир константинов
Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

Селу Ишунь на севере Крыма присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"

12:35 21.06.2023 (обновлено: 12:37 21.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Парламент Крыма присвоил селу Ишунь Красноперекопского района, расположенному на Перекопском перешейке, почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон принят на сессии Госсовета республики в среду.
"За мужество и героизм, проявленные защитниками села в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить селу Ишунь Ишунского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым почетное звание Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести", - говорится в тексте документа.
Почетное звание присвоено за мужество и героизм, проявленные жителями села Ишунь, а также личными составами воинских подразделений в боях на Перекопском перешейке в годы Великой Отечественной войны.
Как отметил председатель парламента региона Владимир Константинов, в Крыму это второй населенный пункт, удостоенный такого почетного звания – в сентябре прошлого года была открыта стела "Населенный пункт воинской доблести" в Армянске.
"В годы Великой Отечественной войны в окрестностях Ишуни проходили ожесточенные бои, этот населенный пункт – форпост нашего полуострова на его северных рубежах", - добавил Константинов.
Вышеуказанный законопроект разработан в связи с соответствующим ходатайством Ишунского сельского совета, которое одобрил глава республики.
Школьники в почетном карауле на посту №1 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля, 11:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре Севастополя
Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы войны, сохранения военно-исторического наследия, а также патриотического воспитания граждан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
Память о войне и подвиге: в Крыму чествуют партизан Ичкинского отряда
В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
 
КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаИшуньКрасноперекопский районВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеОбществоВладимир Константинов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
15:08Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта
14:59Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны
14:49Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
14:38Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступа
14:32Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы
14:22Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
14:03Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти
13:51Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
13:39РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
13:23Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС
13:06В Симферополе сбили байкера
12:55Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг
12:45Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
12:35Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
12:18Названа причина ЧП на железной дороге под Феодосией
12:05В горах Крыма спасли 87-летнего мужчину
11:54Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
11:41Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
11:32ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА
Лента новостейМолния