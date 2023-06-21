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Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны
Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны
Введение национальных стандартов по управлению многоквартирными домами позволит оценивать качество работы управляющих организаций не по числу жалоб, а по... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T20:58
2023-06-21T20:58
радио "спутник в крыму"
крым
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
капремонт многоквартирных домов
олег бышук
мнения
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Введение национальных стандартов по управлению многоквартирными домами позволит оценивать качество работы управляющих организаций не по числу жалоб, а по фактическому состоянию дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт регионального штаба ОНФ Олег Бышук.Он отметил, что на данный момент минимальные требования по содержанию общедомового имущества устанавливают постановления правительства, которые разрабатывались до проведения реформы ЖКХ и введения института управляющих организаций.Кроме того, появление стандартов позволит реализовать переход функции контроля за деятельностью управляющих компаний от надзорных органов к саморегулируемым организациям (СРО)."Предполагается, что будут объединять управляющие организации. Работа последних будет построена на критериях и требованиях, установленных СРО к качеству работ. Кроме того, планируется ввести страхование ответственности управляющих организаций. Но для того, чтобы все это работало, необходимы какие-то стандарты", – продолжил Бышук. И пояснил, что страхование позволит компенсировать издержки собственников жилья, понесенные в случае недобросовестного отношения управляющих компаний к своим обязанностям.По мнению эксперта, эти шаги подготавливают почву для перехода от системы лицензирования контрольно-надзорными органами к системе саморегулирования отрасли. Изменение подхода также позволит оценивать качество работы обслуживающих организаций по реальному состоянию дома: то есть год от года оно должно как минимум не ухудшаться, а в идеале – становиться лучше, резюмировал эксперт регионального штаба ОНФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жить в мире с управляющей компанией? Советы экспертовКак повлиять на управляющую компаниюДолги по наследству: принять и платить или отказаться
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крым, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, капремонт многоквартирных домов, олег бышук, мнения, закон и право
Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны

В ОНФ Крыма объяснили плюсы Национальных стандартов по управлению многоквартирными домами

20:58 21.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Денисенко / Перейти в фотобанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Иван Денисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Введение национальных стандартов по управлению многоквартирными домами позволит оценивать качество работы управляющих организаций не по числу жалоб, а по фактическому состоянию дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт регионального штаба ОНФ Олег Бышук.
Он отметил, что на данный момент минимальные требования по содержанию общедомового имущества устанавливают постановления правительства, которые разрабатывались до проведения реформы ЖКХ и введения института управляющих организаций.
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"После реформы собственники стали определять размер платы за обслуживание общего имущества дома, согласовывать виды и перечень работ и услуг. Это позволило управляющим организациям и собственниками не просто поддерживать дома в пригодном состоянии, а делать их лучше год от года. Новый регламент предполагает создание единого перечня необходимых для поддержания дома в нормативном состоянии работ и требований к ним", – пояснил Бышук.
Кроме того, появление стандартов позволит реализовать переход функции контроля за деятельностью управляющих компаний от надзорных органов к саморегулируемым организациям (СРО).
"Предполагается, что будут объединять управляющие организации. Работа последних будет построена на критериях и требованиях, установленных СРО к качеству работ. Кроме того, планируется ввести страхование ответственности управляющих организаций. Но для того, чтобы все это работало, необходимы какие-то стандарты", – продолжил Бышук.
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И пояснил, что страхование позволит компенсировать издержки собственников жилья, понесенные в случае недобросовестного отношения управляющих компаний к своим обязанностям.
По мнению эксперта, эти шаги подготавливают почву для перехода от системы лицензирования контрольно-надзорными органами к системе саморегулирования отрасли. Изменение подхода также позволит оценивать качество работы обслуживающих организаций по реальному состоянию дома: то есть год от года оно должно как минимум не ухудшаться, а в идеале – становиться лучше, резюмировал эксперт регионального штаба ОНФ.
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