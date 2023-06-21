https://crimea.ria.ru/20230621/natsstandarty-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-zachem-oni-nuzhny-1129541402.html

Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны

Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны

Введение национальных стандартов по управлению многоквартирными домами позволит оценивать качество работы управляющих организаций не по числу жалоб, а по... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T20:58

2023-06-21T20:58

2023-06-21T20:58

радио "спутник в крыму"

крым

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

капремонт многоквартирных домов

олег бышук

мнения

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Введение национальных стандартов по управлению многоквартирными домами позволит оценивать качество работы управляющих организаций не по числу жалоб, а по фактическому состоянию дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт регионального штаба ОНФ Олег Бышук.Он отметил, что на данный момент минимальные требования по содержанию общедомового имущества устанавливают постановления правительства, которые разрабатывались до проведения реформы ЖКХ и введения института управляющих организаций.Кроме того, появление стандартов позволит реализовать переход функции контроля за деятельностью управляющих компаний от надзорных органов к саморегулируемым организациям (СРО)."Предполагается, что будут объединять управляющие организации. Работа последних будет построена на критериях и требованиях, установленных СРО к качеству работ. Кроме того, планируется ввести страхование ответственности управляющих организаций. Но для того, чтобы все это работало, необходимы какие-то стандарты", – продолжил Бышук. И пояснил, что страхование позволит компенсировать издержки собственников жилья, понесенные в случае недобросовестного отношения управляющих компаний к своим обязанностям.По мнению эксперта, эти шаги подготавливают почву для перехода от системы лицензирования контрольно-надзорными органами к системе саморегулирования отрасли. Изменение подхода также позволит оценивать качество работы обслуживающих организаций по реальному состоянию дома: то есть год от года оно должно как минимум не ухудшаться, а в идеале – становиться лучше, резюмировал эксперт регионального штаба ОНФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жить в мире с управляющей компанией? Советы экспертовКак повлиять на управляющую компаниюДолги по наследству: принять и платить или отказаться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, капремонт многоквартирных домов, олег бышук, мнения, закон и право