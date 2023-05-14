https://crimea.ria.ru/20230514/dolgi-po-nasledstvu-prinyat-i-platit-ili-otkazatsya-1128718750.html

Долги по наследству: принять и платить или отказаться

Долги по наследству: принять и платить или отказаться - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Долги по наследству: принять и платить или отказаться

В наследство от умершего родственника можно получить не только имущество и деньги, но и долги. Есть ли способы избежать необходимости выплачивать кредит... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T19:58

2023-05-14T19:58

2023-05-14T19:58

наследство

долги

закон и право

общество

совет эксперта

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В наследство от умершего родственника можно получить не только имущество и деньги, но и долги. Есть ли способы избежать необходимости выплачивать кредит покойного, РИА Новости объяснил гендиректор микрофинансовой компании Андрей Петков.По словам эксперта, вне зависимости от очереди наследования, наследник не может забрать имущество, но при этом отказаться от долгов. То есть, можно или полностью принять наследство, или полностью отказаться от него. Однако если наследник принял решение не вступать в наследство, кредиторы не вправе требовать от него возместить долг умершего родственника.Сколько может потребовать кредиторВ этом случае банк или иной кредитор может потребовать исполнения обязательств по ссуде, однако размер претензии не может превышать стоимости полученного имущества. Юрист подчеркнул, что кредитор не вправе претендовать на деньги и имущество, которые не перешли по наследству. Даже если стоимости наследованного оказалось недостаточно для покрытия обязательств, остаток долга списывают как убыток."После получения наследства есть несколько вариантов погасить долг: за счет имущества умершего либо продолжить вносить платежи. В последнем случае имущество остается у наследника", – продолжил эксперт.Если наследник решил выплатить долгЕсли принявший наследство родственник принял решение продолжать выплачивать долг, его необходимо обратиться к кредитору с заявлением провести замену сторон в кредитном договоре и выплачивать долг деньгами согласно графику платежей.В случае, когда наследники не желают или не могут вступить в право наследования, имущество умершего признается выморочным и переходит в собственность государства. Соответственно за погашением убытков кредитор будет обращаться к государству. Если же при оформлении кредита был заключен договор страхования жизни заемщика, долги умершего могут быть погашены за счет страховки.Наследство с долгами: как определитьЧтобы определить, насколько целесообразно принимать наследство, Петков порекомендовал обратиться к нотариусу и уточнить наличие и размер долга. Нотариус отправит запросы в управляющую компанию, бюро кредитных историй, Федеральную службу судебных приставов и налоговую."После получения ответов необходимо решить, вступать ли в наследство. Для этого необходимо сравнить величину долга и наследственного имущества", – резюмировал Петков.Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров объяснил, как не приобрести купить квартиру с долгами по капремонту.Читайте также на РИА Новости Крым:Адвокат оценил возможность оспорить завещаниеМожно остаться без квартиры: нотариус предостерег наследников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наследство, долги, закон и право, общество, совет эксперта, россия, новости