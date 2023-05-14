Рейтинг@Mail.ru
Долги по наследству: принять и платить или отказаться - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230514/dolgi-po-nasledstvu-prinyat-i-platit-ili-otkazatsya-1128718750.html
Долги по наследству: принять и платить или отказаться
Долги по наследству: принять и платить или отказаться - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Долги по наследству: принять и платить или отказаться
В наследство от умершего родственника можно получить не только имущество и деньги, но и долги. Есть ли способы избежать необходимости выплачивать кредит... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T19:58
2023-05-14T19:58
наследство
долги
закон и право
общество
совет эксперта
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:175:3032:1880_1920x0_80_0_0_c978aaa1f9aac296eaeddc22138134b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В наследство от умершего родственника можно получить не только имущество и деньги, но и долги. Есть ли способы избежать необходимости выплачивать кредит покойного, РИА Новости объяснил гендиректор микрофинансовой компании Андрей Петков.По словам эксперта, вне зависимости от очереди наследования, наследник не может забрать имущество, но при этом отказаться от долгов. То есть, можно или полностью принять наследство, или полностью отказаться от него. Однако если наследник принял решение не вступать в наследство, кредиторы не вправе требовать от него возместить долг умершего родственника.Сколько может потребовать кредиторВ этом случае банк или иной кредитор может потребовать исполнения обязательств по ссуде, однако размер претензии не может превышать стоимости полученного имущества. Юрист подчеркнул, что кредитор не вправе претендовать на деньги и имущество, которые не перешли по наследству. Даже если стоимости наследованного оказалось недостаточно для покрытия обязательств, остаток долга списывают как убыток."После получения наследства есть несколько вариантов погасить долг: за счет имущества умершего либо продолжить вносить платежи. В последнем случае имущество остается у наследника", – продолжил эксперт.Если наследник решил выплатить долгЕсли принявший наследство родственник принял решение продолжать выплачивать долг, его необходимо обратиться к кредитору с заявлением провести замену сторон в кредитном договоре и выплачивать долг деньгами согласно графику платежей.В случае, когда наследники не желают или не могут вступить в право наследования, имущество умершего признается выморочным и переходит в собственность государства. Соответственно за погашением убытков кредитор будет обращаться к государству. Если же при оформлении кредита был заключен договор страхования жизни заемщика, долги умершего могут быть погашены за счет страховки.Наследство с долгами: как определитьЧтобы определить, насколько целесообразно принимать наследство, Петков порекомендовал обратиться к нотариусу и уточнить наличие и размер долга. Нотариус отправит запросы в управляющую компанию, бюро кредитных историй, Федеральную службу судебных приставов и налоговую."После получения ответов необходимо решить, вступать ли в наследство. Для этого необходимо сравнить величину долга и наследственного имущества", – резюмировал Петков.Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров объяснил, как не приобрести купить квартиру с долгами по капремонту.Читайте также на РИА Новости Крым:Адвокат оценил возможность оспорить завещаниеМожно остаться без квартиры: нотариус предостерег наследников
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_518c437fae7c0e3dce9bc52498918a5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наследство, долги, закон и право, общество, совет эксперта, россия, новости
Долги по наследству: принять и платить или отказаться

В каких случаях россияне обязаны погашать кредиты умерших родственников

19:58 14.05.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус".
Вывеска Нотариус. - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В наследство от умершего родственника можно получить не только имущество и деньги, но и долги. Есть ли способы избежать необходимости выплачивать кредит покойного, РИА Новости объяснил гендиректор микрофинансовой компании Андрей Петков.
По словам эксперта, вне зависимости от очереди наследования, наследник не может забрать имущество, но при этом отказаться от долгов. То есть, можно или полностью принять наследство, или полностью отказаться от него. Однако если наследник принял решение не вступать в наследство, кредиторы не вправе требовать от него возместить долг умершего родственника.
"Кредитор имеет право требовать долг лишь с тех родственников заемщика, которые вступили в наследство. Согласившиеся на такое наследство люди становятся солидарными должниками", – пояснил Петков.

Сколько может потребовать кредитор

В этом случае банк или иной кредитор может потребовать исполнения обязательств по ссуде, однако размер претензии не может превышать стоимости полученного имущества. Юрист подчеркнул, что кредитор не вправе претендовать на деньги и имущество, которые не перешли по наследству. Даже если стоимости наследованного оказалось недостаточно для покрытия обязательств, остаток долга списывают как убыток.
"После получения наследства есть несколько вариантов погасить долг: за счет имущества умершего либо продолжить вносить платежи. В последнем случае имущество остается у наследника", – продолжил эксперт.

Если наследник решил выплатить долг

Если принявший наследство родственник принял решение продолжать выплачивать долг, его необходимо обратиться к кредитору с заявлением провести замену сторон в кредитном договоре и выплачивать долг деньгами согласно графику платежей.
В случае, когда наследники не желают или не могут вступить в право наследования, имущество умершего признается выморочным и переходит в собственность государства. Соответственно за погашением убытков кредитор будет обращаться к государству. Если же при оформлении кредита был заключен договор страхования жизни заемщика, долги умершего могут быть погашены за счет страховки.

Наследство с долгами: как определить

Чтобы определить, насколько целесообразно принимать наследство, Петков порекомендовал обратиться к нотариусу и уточнить наличие и размер долга. Нотариус отправит запросы в управляющую компанию, бюро кредитных историй, Федеральную службу судебных приставов и налоговую.
"После получения ответов необходимо решить, вступать ли в наследство. Для этого необходимо сравнить величину долга и наследственного имущества", – резюмировал Петков.
Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров объяснил, как не приобрести купить квартиру с долгами по капремонту.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Адвокат оценил возможность оспорить завещание
Можно остаться без квартиры: нотариус предостерег наследников
 
НаследствоДолгиЗакон и правоОбществоСовет экспертаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38В Севастополе боевые расчеты ЧФ работают на Северном молу
20:29Главные события и заявления дня: 15 мая
19:58Долги по наследству: принять и платить или отказаться
19:29Летняя жара идет в Крым
18:51Страшно красиво: крымские артиллеристы в зоне СВО
18:22В Турции завершилось голосование на президентских выборах
18:00Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму
17:10Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею
16:50Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань
16:15Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
15:56Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
15:27Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
15:02Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
14:43Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России
14:12Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
13:34Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
12:47Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"
11:59Три подводных землетрясения произошли на Камчатке
11:28Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая
10:59На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
Лента новостейМолния