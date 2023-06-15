https://crimea.ria.ru/20230615/rnkb-i-chernomorneftegaz-podpisali-soglashenie-o-proektakh-po-dobyche-gaza-1129413779.html

РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа

РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа - РИА Новости Крым, 15.06.2023

РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ГУП РК "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T17:44

2023-06-15T17:44

2023-06-15T17:44

рнкб (пао)

черноморнефтегаз

экономика

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/76/297658_0:151:3001:1839_1920x0_80_0_0_8034c414a2929bfd7ac9552bfcf5d2a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ГУП РК "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории Крыма с общим объемом капитальных вложений около 22 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Соглашение подписано в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Реализация данного соглашения позволит обеспечить добычу газа в объеме до 310 миллионов кубометров в год, газового конденсата – до 30 тысяч тонн в год.Подписи под документом поставили вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Черноморнефтегаз" Соболев Максим Александрович."Черноморнефтегаз" является одним из бюджетообразующих предприятий в Республике Крым. Основной целью деятельности предприятия является обеспечение текущих и прогнозных потребностей полуострова в природном газе, газовом конденсате и нефти.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), черноморнефтегаз, экономика, газ