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РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа
РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа - РИА Новости Крым, 15.06.2023
РНКБ и "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о проектах по добыче газа
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ГУП РК "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T17:44
2023-06-15T17:44
2023-06-15T17:44
рнкб (пао)
черноморнефтегаз
экономика
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ГУП РК "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории Крыма с общим объемом капитальных вложений около 22 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Соглашение подписано в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Реализация данного соглашения позволит обеспечить добычу газа в объеме до 310 миллионов кубометров в год, газового конденсата – до 30 тысяч тонн в год.Подписи под документом поставили вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Черноморнефтегаз" Соболев Максим Александрович."Черноморнефтегаз" является одним из бюджетообразующих предприятий в Республике Крым. Основной целью деятельности предприятия является обеспечение текущих и прогнозных потребностей полуострова в природном газе, газовом конденсате и нефти.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рнкб (пао), черноморнефтегаз, экономика, газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ГУП РК "Черноморнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве по разработке трех месторождений углеводородов на территории Крыма с общим объемом капитальных вложений около 22 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение подписано в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Реализация данного соглашения позволит обеспечить добычу газа в объеме до 310 миллионов кубометров в год, газового конденсата – до 30 тысяч тонн в год.
Подписи под документом поставили вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и заместитель генерального директора по строительству ГУП РК "Черноморнефтегаз" Соболев Максим Александрович.
"Одним из приоритетов работы РНКБ является поддержка государственных и региональных инициатив, благодаря которым в регионах присутствия банка реализуются важные для жизнеобеспечения местных жителей проекты. Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат своевременное выполнение работ, поскольку добыча газа имеет огромное значение для улучшения качества жизни населения", - сказал Билецкий.
"Черноморнефтегаз" является одним из бюджетообразующих предприятий в Республике Крым. Основной целью деятельности предприятия является обеспечение текущих и прогнозных потребностей полуострова в природном газе, газовом конденсате и нефти.