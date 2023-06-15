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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
Паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 11 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-15T10:35
2023-06-15T10:35
2023-06-15T10:36
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 15 июня ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, кратковременный дождь. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +24…26, температура воды в море +22…23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы. Действует штормовое предупреждение.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 139 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 171 727 пассажиров, 138 658 единиц автотранспорта и 17 386 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморречфлоте.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 214 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни с грозами обрушатся на КрымКрыму угрожают подтопленияКраденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html
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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
Росморречфлот: на Керченской переправе 15 июня ожидаются дожди и ветер до 11 м/с
10:35 15.06.2023 (обновлено: 10:36 15.06.2023)
Паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 11 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 июня ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, кратковременный дождь. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +24…26, температура воды в море +22…23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы. Действует штормовое предупреждение
.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 139 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 171 727 пассажиров, 138 658 единиц автотранспорта и 17 386 железнодорожных вагонов", - уточнили в Росморречфлоте.
Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 214 рейсов.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.
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