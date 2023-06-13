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В Севастополе стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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В Севастополе стреляют - что происходит
В Севастополе стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В Севастополе стреляют - что происходит
В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:52
2023-06-13T19:52
севастополь
крым
учения
михаил развожаев
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым – ответ депутата ГосдумыНасколько безопасно море в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, учения, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе стреляют - что происходит

Развожаев: в Севастополе учения на Северном и Южном молу

19:52 13.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова"Драконий мост". Севастополь. Приморский бульвар. Константиновская батарея
Драконий мост. Севастополь. Приморский бульвар. Константиновская батарея - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном молу и на Южном ориентировочно до 19.30 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал в своем Telegram-канале губернатор. На Северном молу и на Южном
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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СевастопольКрымУченияМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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