https://crimea.ria.ru/20230613/v-sevastopole-strelyayut---chto-proiskhodit-1129364098.html

В Севастополе стреляют - что происходит

В Севастополе стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 13.06.2023

В Севастополе стреляют - что происходит

В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T19:52

2023-06-13T19:52

2023-06-13T19:52

севастополь

крым

учения

михаил развожаев

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безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым – ответ депутата ГосдумыНасколько безопасно море в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, учения, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя