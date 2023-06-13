https://crimea.ria.ru/20230613/v-sevastopole-strelyayut---chto-proiskhodit-1129364098.html
В Севастополе стреляют - что происходит
В Севастополе стреляют - что происходит - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В Севастополе стреляют - что происходит
В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:52
2023-06-13T19:52
2023-06-13T19:52
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учения
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят учения на Северном и Южном молу, в этой связи в городе слышна стрельба, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым – ответ депутата ГосдумыНасколько безопасно море в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, учения, михаил развожаев, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе стреляют - что происходит
Развожаев: в Севастополе учения на Северном и Южном молу