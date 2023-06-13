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Лидия Федосеева-Шукшина: биография - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Лидия Федосеева-Шукшина: биография
Лидия Федосеева-Шукшина: биография - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Лидия Федосеева-Шукшина: биография
Актриса, народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T15:21
2023-06-13T16:06
лидия федосеева-шукшина
культура
россия
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Актриса, народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.В кино – с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева сыграла в фильме "Сверстницы" (1959).В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь – простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973).После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию – Федосеева-Шукшина. В кинолентах 1970-х годов актриса продолжила образную линию шукшинских героинь, сыграв главные роли в фильмах "Трын-трава" (1976) Сергея Никоненко и "Позови меня в даль светлую" (1977) Станислава Любшина и Германа Лаврова.Федосеева-Шукшина много снималась в исторических фильмах: "Юность Петра" (1980), "Демидовы" (1983), "Виват, гардемарины" (1991), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Графиня Шереметева" (1994), "Князь Юрий Долгорукий" (1998) и др. Запоминающимися были ее роли в экранизациях "Мертвые души" (1984) и "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) по Николаю Гоголю, "Маленькие трагедии" (1979) по Александру Пушкину, "Хождение по мукам" (1977) по Алексею Толстому, "Крейцерова соната (1987) по Льву Толстому и др.Она играла в польских кинолентах "До последней капли крови" (1979) и "Баллада о Янушике" (1987).Популярностью у зрителей пользуются работы актрисы в картинах "12 стульев (1976), "Вам и не снилось" (1980), "Любовь с привилегиями" (1989) и др.Лидия Федосеева-Шукшина также играла главные роли в сериалах "Террористка Иванова" (2009), "Сердце матери" (2010), "Женить миллионера!" (2010).Всего на ее счету свыше 80 ролей в кино.В 1974-1993 годах актриса работала в Театре-студии киноактера (с 1992 года – Государственный театр киноактера).В 2005-2014 годах была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!".В 1984 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998) за большой личный вклад в развитие киноискусства, медалью "За заслуги перед обществом" (2009). За роль в фильме "Баллада о Янушике" (1988) творчество Федосеевой-Шукшиной было отмечено польским орденом Искусств.От первого брака с актером Вячеславом Ворониным (1934-2016) у актрисы есть дочь Анастасия. От брака с Василием Шукшиным (1929-1974) у нее две дочери – Мария и Ольга. Мария, окончив Институт иностранных языков, стала киноактрисой и телеведущей. Ольга окончила ВГИК, снималась в нескольких фильмах. Третий муж — Михаил Агранович (род. 1946), кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1992).Четвертый муж — Марек Межеевский, польский художник, был младше Федосеевой на 16 лет.Пятый муж — Бари Алибасов (род. 06.06.1947), музыкант, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). (В официальном браке с 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года).Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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лидия федосеева-шукшина, культура, россия

Лидия Федосеева-Шукшина: биография

15:21 13.06.2023 (обновлено: 16:06 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкКиноактриса Лидия Федосеева-Шукшина
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Галина Кмит
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Актриса, народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В кино – с 1955 года, первой ролью артистки была лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника "Максим Перепелица". Первую главную роль Лидия Федосеева сыграла в фильме "Сверстницы" (1959).
В полной мере талант актрисы раскрылся в фильмах ее мужа писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, в которых она сыграла народных героинь – простых русских женщин, искренних и доверчивых, наделенных внутренней силой. Таковы Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная"(1973).
После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию – Федосеева-Шукшина. В кинолентах 1970-х годов актриса продолжила образную линию шукшинских героинь, сыграв главные роли в фильмах "Трын-трава" (1976) Сергея Никоненко и "Позови меня в даль светлую" (1977) Станислава Любшина и Германа Лаврова.
Федосеева-Шукшина много снималась в исторических фильмах: "Юность Петра" (1980), "Демидовы" (1983), "Виват, гардемарины" (1991), "Петербургские тайны" (1994-1998), "Графиня Шереметева" (1994), "Князь Юрий Долгорукий" (1998) и др. Запоминающимися были ее роли в экранизациях "Мертвые души" (1984) и "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001) по Николаю Гоголю, "Маленькие трагедии" (1979) по Александру Пушкину, "Хождение по мукам" (1977) по Алексею Толстому, "Крейцерова соната (1987) по Льву Толстому и др.
Она играла в польских кинолентах "До последней капли крови" (1979) и "Баллада о Янушике" (1987).
Популярностью у зрителей пользуются работы актрисы в картинах "12 стульев (1976), "Вам и не снилось" (1980), "Любовь с привилегиями" (1989) и др.
Лидия Федосеева-Шукшина также играла главные роли в сериалах "Террористка Иванова" (2009), "Сердце матери" (2010), "Женить миллионера!" (2010).
Всего на ее счету свыше 80 ролей в кино.
В 1974-1993 годах актриса работала в Театре-студии киноактера (с 1992 года – Государственный театр киноактера).
В 2005-2014 годах была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!".
В 1984 году актриса была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998) за большой личный вклад в развитие киноискусства, медалью "За заслуги перед обществом" (2009). За роль в фильме "Баллада о Янушике" (1988) творчество Федосеевой-Шукшиной было отмечено польским орденом Искусств.
От первого брака с актером Вячеславом Ворониным (1934-2016) у актрисы есть дочь Анастасия.
От брака с Василием Шукшиным (1929-1974) у нее две дочери – Мария и Ольга. Мария, окончив Институт иностранных языков, стала киноактрисой и телеведущей. Ольга окончила ВГИК, снималась в нескольких фильмах.
Третий муж — Михаил Агранович (род. 1946), кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1992).
Четвертый муж — Марек Межеевский, польский художник, был младше Федосеевой на 16 лет.
Пятый муж — Бари Алибасов (род. 06.06.1947), музыкант, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). (В официальном браке с 20 ноября 2018 по 2 сентября 2021 года).
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.
Лидия Федосеева-ШукшинаКультураРоссия
 
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