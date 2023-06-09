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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня

Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня

Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-06-09T10:51

2023-06-09T10:51

2023-06-09T10:51

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керчь

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Работа Керченской паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 119 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе, введенные после запуска морского сообщения. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымЛето в Крыму: прогноз погоды на пятницу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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