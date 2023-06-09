https://crimea.ria.ru/20230609/pogoda-paromy-i-trafik-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-9-iyunya-1129280459.html
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-09T10:51
2023-06-09T10:51
2023-06-09T10:51
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
крым
новости крыма
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100669/27/1006692726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48bfccb193761df6714d913dc817cc45.jpg
Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Работа Керченской паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 119 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе, введенные после запуска морского сообщения. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымЛето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100669/27/1006692726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d517a190cdf335767f897ed4cf03e29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым, новости крыма, минтранс россии, инфографика
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
Минтранс: на Керченской переправе 9 июня ветер до 11 м/с, шторма нет
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 9 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +20…21", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.
Работа Керченской паромной переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 167 305 пассажиров, 134 622 автотранспортных средств и 16 962 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.
Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 119 рейсов.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе, введенные после запуска морского сообщения. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают всех.
Читайте также на РИА Новости Крым: