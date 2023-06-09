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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-09T10:51
2023-06-09T10:51
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
крым
новости крыма
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Работа Керченской паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 119 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе, введенные после запуска морского сообщения. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинРазрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымЛето в Крыму: прогноз погоды на пятницу
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РИА Новости Крым
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым, новости крыма, минтранс россии, инфографика
Погода, паромы и трафик: как работает Керченская переправа 9 июня

Минтранс: на Керченской переправе 9 июня ветер до 11 м/с, шторма нет

10:51 09.06.2023
 
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Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 9 июня

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 9 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +20…21", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.

Работа Керченской паромной переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 167 305 пассажиров, 134 622 автотранспортных средств и 16 962 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.
Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 119 рейсов.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе, введенные после запуска морского сообщения. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают всех.
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