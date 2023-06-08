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РНКБ: более 80% ипотеки на ИЖС выдаются в рамках льготных госпрограмм

РНКБ: более 80% ипотеки на ИЖС выдаются в рамках льготных госпрограмм - РИА Новости Крым, 08.06.2023

РНКБ: более 80% ипотеки на ИЖС выдаются в рамках льготных госпрограмм

Банк РНКБ выдал более 80% кредитов на ИЖС в Крыму в рамках государственных программ льготного ипотечного кредитования по сниженным процентным ставкам, сообщает... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:27

2023-06-08T13:27

2023-06-08T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Банк РНКБ выдал более 80% кредитов на ИЖС в Крыму в рамках государственных программ льготного ипотечного кредитования по сниженным процентным ставкам, сообщает пресс-служба банка.С начала действия программы по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) банк РНКБ выдал ипотечные кредиты для этих целей на общую сумму около 850 миллионов рублей. При этом около 700 миллионов рублей выданы в рамках программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", Сельская ипотека", "IT-ипотека". Отметим, что на сегодняшний день РНКБ является ключевым банком на территории Республики Крым и Севастополя, который запустил специальную программу для кредитования ИЖС в регионе. В рамках данной программы заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома. Также можно оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, который находится в собственности заемщика.

https://crimea.ria.ru/20230524/kreditnyy-portfel-fizicheskikh-lits-v-rnkb-prevysil-110-mlrd-rubley-1128936842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), ипотека, жилье, жилье в крыму, новости крыма, крым, общество