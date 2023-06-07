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Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт
Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт
В Крыму за теракт в здании евпаторийской администрации мужчина получил 15 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T18:10
2023-06-07T18:11
евпатория
приговор
крым
новости крыма
южный окружной военный суд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за теракт в здании евпаторийской администрации мужчина получил 15 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного суда.Установлено, что в качестве "объекта посягательства" мужчина выбрал здание администрации города Евпатории, именно здесь он планировал совершить теракт.Для исполнения задуманного он изготовил зажигательную смесь (по типу "коктейля Молотова"), приобрел маску и темную одежду с капюшоном. Прибыв к зданию администрации, он вылил на центральную дверь здания желтую и голубую краску, а потом забросил в окно стеклянные емкости с зажигательной смесью.Свои действия мужчина снимал на телефон, затем смонтировал видеозаписи противоправных действий, озвучил, сопроводил субтитровыми комментарии, и выложил ролик в Интернет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСТеракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу
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евпатория, приговор, крым, новости крыма, южный окружной военный суд, происшествия, новости
Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт

В Крыму за подготовку теракта в администрации Евпатории мужчина получил 15 лет

18:10 07.06.2023 (обновлено: 18:11 07.06.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за теракт в здании евпаторийской администрации мужчина получил 15 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного суда.
Установлено, что в качестве "объекта посягательства" мужчина выбрал здание администрации города Евпатории, именно здесь он планировал совершить теракт.
Для исполнения задуманного он изготовил зажигательную смесь (по типу "коктейля Молотова"), приобрел маску и темную одежду с капюшоном. Прибыв к зданию администрации, он вылил на центральную дверь здания желтую и голубую краску, а потом забросил в окно стеклянные емкости с зажигательной смесью.
Свои действия мужчина снимал на телефон, затем смонтировал видеозаписи противоправных действий, озвучил, сопроводил субтитровыми комментарии, и выложил ролик в Интернет.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских.
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