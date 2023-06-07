https://crimea.ria.ru/20230607/posyagnul-na-administratsiyu-krymchanin-poluchil-15-let-za-plan-terakta-1129249950.html

Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт

Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт

В Крыму за теракт в здании евпаторийской администрации мужчина получил 15 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T18:10

2023-06-07T18:10

2023-06-07T18:11

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за теракт в здании евпаторийской администрации мужчина получил 15 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного окружного суда.Установлено, что в качестве "объекта посягательства" мужчина выбрал здание администрации города Евпатории, именно здесь он планировал совершить теракт.Для исполнения задуманного он изготовил зажигательную смесь (по типу "коктейля Молотова"), приобрел маску и темную одежду с капюшоном. Прибыв к зданию администрации, он вылил на центральную дверь здания желтую и голубую краску, а потом забросил в окно стеклянные емкости с зажигательной смесью.Свои действия мужчина снимал на телефон, затем смонтировал видеозаписи противоправных действий, озвучил, сопроводил субтитровыми комментарии, и выложил ролик в Интернет.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Симферополя, готовившего теракт на железной дороге и призывавшего убивать русских.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭСТеракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу

https://crimea.ria.ru/20230601/fsb-byvshiy-uchastnik-ukrainskogo-natsbata-poluchil-srok-v-krymu-1129132398.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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