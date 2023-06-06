https://crimea.ria.ru/20230606/simferopol-zamer-v-probkakh-iz-za-obryva-kabelya-seti-1129202456.html

Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети

Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети

Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина - обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T09:28

2023-06-06T09:28

2023-06-06T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина - обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым сообщил замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.Обрыв произошел на проспекте Кирова рядом с площадью Советская. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по центральным улицам - Севастопольская, Козлова, Воровского, Жуковского, Потемкинская, проспектам Кирова и Победы.Красным "горят" улицы Киевская, Толстого, Екатерининская, бульвар Ивана Франко, Кечкеметская."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей: на улицах Менделеева, Павленко, Гагарина, Куйбышева, Лермонтова, Титова, 51-й Армии, Мокроусова, Тургенева, Ефремова, Турецкая, Горького.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаНапряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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