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Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети
Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети
Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина - обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T09:28
2023-06-06T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина - обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым сообщил замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.Обрыв произошел на проспекте Кирова рядом с площадью Советская. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по центральным улицам - Севастопольская, Козлова, Воровского, Жуковского, Потемкинская, проспектам Кирова и Победы.Красным "горят" улицы Киевская, Толстого, Екатерининская, бульвар Ивана Франко, Кечкеметская."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей: на улицах Менделеева, Павленко, Гагарина, Куйбышева, Лермонтова, Титова, 51-й Армии, Мокроусова, Тургенева, Ефремова, Турецкая, Горького.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаНапряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителейВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, транспорт, пробки в симферополе, общество, новости крыма
Симферополь "замер" в пробках из-за обрыва кабеля сети

В Симферополе из-за обрыва контактного кабеля троллейбусной линии образовались пробки

09:28 06.06.2023 (обновлено: 09:49 06.06.2023)
 
© РИА Новости КрымОбрыв троллейбусной линии в Симферополе 6 июня 2023
Обрыв троллейбусной линии в Симферополе 6 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник движение транспорта на центральных улицах Симферополя "застыло". Причина - обрыв кабеля сети троллейбусной линии. Об этом РИА Новости Крым сообщил замдиректора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов.

"Случился обрыв кабеля сети, уже ремонтируют. В ближайшее время все починят", - заверил он.

Обрыв произошел на проспекте Кирова рядом с площадью Советская.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают 8 баллов. Особенно затруднено движение по центральным улицам - Севастопольская, Козлова, Воровского, Жуковского, Потемкинская, проспектам Кирова и Победы.
Красным "горят" улицы Киевская, Толстого, Екатерининская, бульвар Ивана Франко, Кечкеметская.
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"Симферополь встал в пробках 6 июня 2023
Симферополь встал в пробках 6 июня 2023
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"
Симферополь встал в пробках 6 июня 2023
"Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей: на улицах Менделеева, Павленко, Гагарина, Куйбышева, Лермонтова, Титова, 51-й Армии, Мокроусова, Тургенева, Ефремова, Турецкая, Горького.
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