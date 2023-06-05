https://crimea.ria.ru/20230605/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-5-iyunya-1129185915.html

Как работает Керченская переправа 5 июня

Как работает Керченская переправа 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Как работает Керченская переправа 5 июня

Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T10:31

2023-06-05T10:31

2023-06-05T10:31

крым

керченская паромная переправа

морской транспорт

минтранс россии

керчь

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что высота волн в проливе 70-120 см. Температура воздуха +22-24 градуса, воды в море +21-22.Трафик паромной переправыС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 164 303 пассажира, 132 279 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 4 051 рейс", – уточнили в Минтрансе.Накануне сообщалось о возобновлении работы Керченской переправы.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, морской транспорт, минтранс россии, керчь, ситуация на керченской переправе