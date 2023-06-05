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Как работает Керченская переправа 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Как работает Керченская переправа 5 июня
Как работает Керченская переправа 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Как работает Керченская переправа 5 июня
Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T10:31
2023-06-05T10:31
крым
керченская паромная переправа
морской транспорт
минтранс россии
керчь
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что высота волн в проливе 70-120 см. Температура воздуха +22-24 градуса, воды в море +21-22.Трафик паромной переправыС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 164 303 пассажира, 132 279 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 4 051 рейс", – уточнили в Минтрансе.Накануне сообщалось о возобновлении работы Керченской переправы.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
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крым, керченская паромная переправа, морской транспорт, минтранс россии, керчь, ситуация на керченской переправе
Как работает Керченская переправа 5 июня

Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет

10:31 05.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 5 июня ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота волн в проливе 70-120 см. Температура воздуха +22-24 градуса, воды в море +21-22.
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Трафик паромной переправы

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 164 303 пассажира, 132 279 единиц автотранспорта и 16 665 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 4 051 рейс", – уточнили в Минтрансе.
Накануне сообщалось о возобновлении работы Керченской переправы.
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