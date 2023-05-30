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Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего замглавы администрации Судака Эйваза Умерова, который в январе этого года был... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T17:47
2023-05-30T17:47
2023-05-30T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего замглавы администрации Судака Эйваза Умерова, который в январе этого года был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы".В суде первой инстанции подсудимый свою вину не признал. По словам Умерова, никаких указаний о сборе средств он никому не давал, более того, часть урн оплатил из своих личных денег. Подсудимый также заявил, что потерпевший его оговаривает.Суд первой инстанции признал Умерова виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления на срок полтора года.Экс-вице-мэр не согласился с вердиктом и подал апелляционную жалобу."По итогам судебного рассмотрения в апелляционном порядке Верховный Суд Республики Крым определил оставить без изменения назначенное судом первой инстанции наказание, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взяткуПрисваивал паевые взносы: в Алуште осудили главу кооперативаВ Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ
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крым, закон и право, эйваз умеров, новости крыма, судак, верховный суд крыма, приговор
Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на приговор экс-вице-мэру Судака Эйвазу Умерову
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего замглавы администрации Судака Эйваза Умерова, который в январе этого года был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.
Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы".
В суде первой инстанции подсудимый свою вину не признал. По словам Умерова, никаких указаний о сборе средств он никому не давал, более того, часть урн оплатил из своих личных денег. Подсудимый также заявил, что потерпевший его оговаривает.
Суд первой инстанции признал Умерова виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы
в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления на срок полтора года.
Экс-вице-мэр не согласился с вердиктом и подал апелляционную жалобу.
"По итогам судебного рассмотрения в апелляционном порядке Верховный Суд Республики Крым определил оставить без изменения назначенное судом первой инстанции наказание, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
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