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Центр винного туризма WINEPARK вошел в список лучших проектов России

Центр винного туризма WINEPARK вошел в список лучших проектов России - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Центр винного туризма WINEPARK вошел в список лучших проектов России

Центр винного туризма WINEPARK by Mriya вошел в список лучших проектов альманаха "100 лучших проектов России 2020-2023", сообщает пресс-служба центра. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T10:01

2023-05-27T10:01

2023-05-27T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Центр винного туризма WINEPARK by Mriya вошел в список лучших проектов альманаха "100 лучших проектов России 2020-2023", сообщает пресс-служба центра.Старейший отечественный архитектурный журнал "Проект Россия" впервые представил альманах из 100 лучших российских проектов. Международное жюри из 400 номинированных работ выбрали шорт-лист, в который вошел WINEPARK by Mriya.Получив признание в мире, за два года центр энотуризма стал новой точкой притяжения полуострова, возрождая традиции крымского виноделия и открывая новые возможности для продвижения молодых российских брендов.Центр винного туризма WINEPARK - пространство площадью 30 гектаров, которое включает парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, уникальное экспозиционное пространство как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий. Площадь виноградников составляет 7,99 гектара, где высажены три международных сорта - Каберне Совиньон, Мурведр, Сира."Архитекторам удалось деликатно интегрировать винодельню в природный ландшафт — и при этом создать новейшую по технологическому оснащению концептуальную платформу, обреченную стать меккой российского энотуризма. Согласно концепции международной команды архитекторов, новая винодельня "врастает" в землю, становится органичной частью пейзажа. Единственная видимая отовсюду доминанта — башня высотой более 50 метров, откуда можно детально рассмотреть всю сложность геометрии виноградников, окруженных бескрайним морем с одной стороны и живописными горами с другой. На 9 и 12-м этажах башни размещены дегустационные комнаты", – отметила руководитель WINEPARK Евгения Константинова.Сама винодельня спроектирована как производство гравитационного типа, то есть все перемещения происходят свободно, сверху вниз, с применением только силы тяжести.Поэтому у производства 4 уровня, три из которых уводят под землю на глубину 25 метров. Разрабатывая интерьерные решения для WINEPARK, авторы использовали натуральные материалы, такие как кортен-сталь, латунь и бетон. Архитектурный бетон олицетворяет горы, которые окружают винодельню с севера. Пигмент специально подбирался на протяжении нескольких месяцев, чтобы он максимально совпадал с цветом горной гряды. Кортен символизирует землю, латунь своим цветом и блеском напоминает солнце, стёкла и зеркала наполняют пространство естественным светом и воздухом.*РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,ERID: 4CQwVszH9pSaqHutPFy

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, ялта, крым, туризм в крыму, общество, юбк, новости крыма