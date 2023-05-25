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WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2023
WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму. РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T16:34
2023-05-25T16:38
крым
mriya resort &spa
ялта
общество
виноделие в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму."Они лично покажут свои флагманские позиции и презентуют новые, которые можно будет попробовать в числе первых", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.Одной из ключевых идей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. С этой целью на территории WINEPARK состоится Салон вин. Он является местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры.В рамках Салона вин в круговой дегустации производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия.Она добавила, что винный парк стал ключевой объединяющей площадкой для всех виноделов, где они могут открыто презентовать свои лучшие инициативы.По данным пресс-службы, помимо виноделов, в мероприятии поучаствуют и сыровары.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comErid: 4CQwVszH9pSaqBSoWxi
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крым, mriya resort &spa, ялта, общество, виноделие в крыму

WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму

16:34 25.05.2023 (обновлено: 16:38 25.05.2023)
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAWINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму.
"Они лично покажут свои флагманские позиции и презентуют новые, которые можно будет попробовать в числе первых", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.
Одной из ключевых идей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. С этой целью на территории WINEPARK состоится Салон вин. Он является местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры.
Мадерная площадка - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 13:10Радио "Спутник в Крыму"
Виноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировкеНа винных бутылках крымского производителя появилась федеральная специальная марка. Знак подтверждает, что вино из винограда, выращенного исключительно в России. Как сейчас работают крымские виноделы и с какими трудностями сталкиваются, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" член Общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович.
В рамках Салона вин в круговой дегустации производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия.
"Салон вин – прекрасная возможность познакомить гостей с богатым миром винной культуры и его представителями, талантливыми виноделами, вместе с которыми мы стараемся максимально раскрыть потенциал полуострова. Проведение таких салонов уже стало для нас традиционным регулярным мероприятием, интерес к которому неуклонно растет. В этом году к нам приедут более 40 виноделов со всего Крыма", - приводятся в сообщении слова руководителя WINEPARK Евгении Константиновой.
Она добавила, что винный парк стал ключевой объединяющей площадкой для всех виноделов, где они могут открыто презентовать свои лучшие инициативы.
По данным пресс-службы, помимо виноделов, в мероприятии поучаствуют и сыровары.
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ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
Erid: 4CQwVszH9pSaqBSoWxi
 
КрымMriya Resort &SPAЯлтаОбществоВиноделие в Крыму
 
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