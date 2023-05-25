https://crimea.ria.ru/20230525/winepark-soberet-bolee-40-vinodelov-v-krymu-1128960459.html

WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму

WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2023

WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму

Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T16:34

2023-05-25T16:34

2023-05-25T16:38

крым

mriya resort &spa

ялта

общество

виноделие в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/19/1128960329_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_c37a7c32aaf288f24e00e6ca938a6ae3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму."Они лично покажут свои флагманские позиции и презентуют новые, которые можно будет попробовать в числе первых", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.Одной из ключевых идей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. С этой целью на территории WINEPARK состоится Салон вин. Он является местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры.В рамках Салона вин в круговой дегустации производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия.Она добавила, что винный парк стал ключевой объединяющей площадкой для всех виноделов, где они могут открыто презентовать свои лучшие инициативы.По данным пресс-службы, помимо виноделов, в мероприятии поучаствуют и сыровары.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comErid: 4CQwVszH9pSaqBSoWxi

https://crimea.ria.ru/20230518/vinodelie-v-krymu-ekspert-o-mestnykh-sazhentsakh-sanktsiyakh-i-markirovke-1128802904.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, mriya resort &spa, ялта, общество, виноделие в крыму