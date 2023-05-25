WINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
16:34 25.05.2023 (обновлено: 16:38 25.05.2023)
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAWINEPARK соберет более 40 виноделов в Крыму
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Свыше 40 крупных винодельческих хозяйств и крафтовых виноделов примут участие в Салоне вин, который состоится 27 мая на территории WINEPARK by Mriya в Крыму.
"Они лично покажут свои флагманские позиции и презентуют новые, которые можно будет попробовать в числе первых", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.
Одной из ключевых идей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. С этой целью на территории WINEPARK состоится Салон вин. Он является местом встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры.
18 мая, 13:10Радио "Спутник в Крыму"Виноделие в Крыму: эксперт о местных саженцах, санкциях и маркировкеНа винных бутылках крымского производителя появилась федеральная специальная марка. Знак подтверждает, что вино из винограда, выращенного исключительно в России. Как сейчас работают крымские виноделы и с какими трудностями сталкиваются, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" член Общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович.
В рамках Салона вин в круговой дегустации производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия.
"Салон вин – прекрасная возможность познакомить гостей с богатым миром винной культуры и его представителями, талантливыми виноделами, вместе с которыми мы стараемся максимально раскрыть потенциал полуострова. Проведение таких салонов уже стало для нас традиционным регулярным мероприятием, интерес к которому неуклонно растет. В этом году к нам приедут более 40 виноделов со всего Крыма", - приводятся в сообщении слова руководителя WINEPARK Евгении Константиновой.
Она добавила, что винный парк стал ключевой объединяющей площадкой для всех виноделов, где они могут открыто презентовать свои лучшие инициативы.
По данным пресс-службы, помимо виноделов, в мероприятии поучаствуют и сыровары.
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